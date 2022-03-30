Самарских добровольцев приглашают в «Школу комьюнити-менеджмента» 

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В Самаре стартовал прием заявок на участие в обучающем проекте для волонтеров «Школа комьюнити-менеджмента». Участников научат создавать и продвигать молодые волонтерские сообщества.



В формате интенсива для студентов раскроют содержание таких крупных блоков знаний, как тим-лидерство и комьюнити-менеджмент. Всего планируется обучить более 100 человек – студентов профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений, представителей некоммерческих организаций и общественных объединений, которые связали свою жизнь с добровольчеством.



Завершающим мероприятием проекта станет выездной обучающий лагерь-семинар, в рамках которого лучшие 50 участников проекта посетят воркшопы и тренинги от спикеров и тренеров региона. Волонтёрам расскажут об эффективной коммуникации, социальном проектировании, креативном мышлении и тайм-менеджменте.



Заявку можно подать до 8 апреля. Для этого образовательным организациям Самары необходимо заполнить заявку на участие и отправить электронный вариант на почту info@samdm.ru.

Стать участниками проекта могут студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, студенческих организаций и объединений, за плечами которых уже есть опыт волонтерской деятельности.

Фото: администрация Самары