Самарских бойцов СВО приглашают к участию в акции «Семья Защитников Отечества»

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О своих родных и любимых, об истории своей семьи, о традициях и обычаях бойцы СВО могут рассказать на всю страну, участвуя в акции «Семья Защитников Отечества». Ее запустил фонд «Защитники Отечества» в рамках проекта «Наша семья – наша Победа».

После отбора три выбранные семьи примут участие в номинировании на Всероссийскую премию «Семья Защитников Отечества», которая состоится в конце года. Самарская область уже присоединилась к всероссийской акции.

«С помощью проекта «Наша Семья-Наша Победа» мы покажем всей стране семьи наших героев, истинные традиционные ценности, самоотверженную любовь, верность, уважение, - рассказывает руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова. - Для каждого защитника семья — это крепкий тыл, дом, в котором тебя всегда поддержат. В честь проекта запущена акция «Семья Защитников Отечества», в которой будут участвовать семьи героев, которые находятся долгое время в счастливом браке, воспитывают много детей, помогают бойцам в зоне спецоперации, у которых дедушки, прадедушки, братья, сыновья участвовали в самых различных боевых действиях. Госфонд «Защитники Отечества» уделяет особое внимание семьям участников и ветеранов СВО, мы должны их поддерживать по всем направлениям, это важно. К ветеранам боевых действий только с заботой, уважением и справедливостью».

Для участия необходимо снять видеовизитку о семье, рассказать о себе, как супруги познакомились, как переживают трудности и счастливые моменты, как воспитывают детей, какие семейные традиции соблюдают и за что любят друг друга.

Отбор на премию будет проводиться с 8 июля по 15 сентября. Если вы хотите стать участником акции, готовы снять видеовизитку про свою семью, обращайтесь в самарский филиал фонда «Защитники Отечества».

Фото: freepik.com