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Самарских алкоголиков посчитали

19 января 2023 13:55
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Самарских алкоголиков посчитали

Специалисты подсчитали количество граждан 63-го региона с подтвержденным диагнозом синдром алкогольной зависимости. Оказалось, что цифра заметно изменилась за последние годы.

— В 2011 году зафиксировали 2262 случая алкоголизма, в следующем — еще 1968. Дальше статистика распределялась так: 1849 человек, 1442 человека, 1265 человек, 1030 человек, 903 человека, 1001 человек, 959 человек, 646 человек, 569 человек, — следует из ежегодника Самарастата.

В 2021 году алкогольную зависимость диагностировали у 569 человек. Таким образом, цифра уменьшилась почти вчетверо, пишет 63.ру.

Кроме того, из того же доклада следует, что в регионе начала уменьшаться смертность от алкоголизма. Пик был в 2014 году — почти 700 человек. В 2021 году от злоупотребления спиртного умерли 165 человек.

Также сократилось количество алкогольных психозов. Если в 2011 году на почве злоупотребления спиртным сошли с ума 1189 человек, то через 10 лет это цифра сократилась до 387 человек.

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