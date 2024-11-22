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Самарские операторы беспилотников обучаются по нацпроекту

22 ноября 2024 16:12
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Применение беспилотных летательных аппаратов в различных сферах становится все более распространенным.

В Самарской области продолжают действовать различные программы по переквалификации и профессиональному обучению. В рамках обучения по национальному проекту «Демография» одно из самых популярных сегодня направлений - «Оператор беспилотных авиационных систем».

Применение беспилотных летательных аппаратов в различных сферах становится все более распространенным. А значит нужны люди, которые могут такими аппаратами управлять. Практические знания помогают получить и в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова. Центр практической подготовки здесь создан в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

«Беспилотники в нашу жизнь входят с максимальным размахом, их виды меняются постоянно, - отметил преподаватель техникума, руководитель центра практической подготовки БАС Николай Самсонов. - Специалисты необходимы сейчас в этой отрасли. БПЛА применяется в разных отраслях, это неизбежное будущее. Это и агропромышленный комплекс, нефтегазовый сектор, силовые структуры, МЧС, МВД. И мы видим, как наши ребята применяют их в зоне специальной      военной операции, выполняя определенные задачи».

Программа по обучению операторов рассчитана на 144 часа. Студенты изучают конструкцию и типы дронов, работу с их фото и видео-камерами и учатся управлять аппаратами.   Среди студентов люди разных возрастов, в том числе те, кто сам преподает и будет в перспективе обучать других.

«Очень интересное обучение, попробовали полетать на симуляторах, затем непосредственно управляли беспилотником, - поделился Алексей Пантюшин, учитель лицея «Созвездие». – Когда начинает получаться, это, конечно, особые ощущения. И теперь хотелось бы все это в школе реализовать, в том числе на уроках «Основы безопасности и защиты Родины».

Напомним, в 2024-ом году возможностью бесплатно обучиться по национальному проекту «Демография» воспользовались более 3 тысяч человек. Доступен широкий спектр программ, занятия проходят очно и онлайн.

Более подробно узнать о возможностях обучения с помощью службы занятости можно по телефону 8 (800) 302-15-44.

 

Фото: Минтруд Самарской области

Теги: Самара

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