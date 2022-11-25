Самарские врачи провели операцию трехлетнему пациенту с редким заболеванием

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Специалисты Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой провели операцию трехлетнему пациенту с редким заболеванием «несовершенный остеогенез». Данный вид операции врачи освоили этим летом, такие операции — это часть мирового стандарта лечения, они проводятся только в 8 клиниках России, включая и областную детскую больницу в Самаре.



Несовершенный остеогенез – это редкое генетическое заболевание, которое характеризуется повышенной хрупкостью костей и подверженностью к частым переломам при минимальном воздействии или в отсутствии травмы.



Операция проводится с применением внутрикостных раздвижных конструкций — телескопических штифтов. Она была проведена при поддержке благотворительного фонда.



Технически сложную операцию маленькому пациенту провел главный внештатный детский ортопед-травматолог министерства здравоохранения Самарской области, врач -травматолог ортопед Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Павел Рыжов.



«Это уже вторая операция, которую проводим на нижних конечностях трехлетнего Артема, - рассказал Павел Рыжов. -

Первую операцию мы выполнили летом. Во время операции использую телескопические штифты, которые имплантирую в длинные трубчатые кости. Это позволяет предотвратить деформации костей и переломы, и даже если перелом случается, то он происходит без смещения, и зачастую пациент даже не нуждается в гипсовой иммобилизации. Конструкция похожа на выдвижную антенну телевизора»



Операция выполнена с применением регионарной анестезии - блокада бедренного и седалищного нерва.



«Мы впервые применили данный вид обезболивания , - рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог Максим Коннов. - Для визуализации нервного ствола мы применяем УЗИ навигацию и нейростимуляцию. В послеоперационный период пациент не ощущает боли около 12 часов».



Врачи больницы имени Ивановой уделяют особое внимание развитию высокотехнологичных видов медицинской помощи. Ежегодно высокотехнологичная медицинская помощь оказывается более 700 детям, по 9 направлениям, включая неонатологию, гематологию, онкологию, детскую эндокринологию и др. Часть методик применяемых специалистами больницы является уникальными, в том числе по таким направлениям как неонатальная хирургия (проведение сложных операций самым маленьким пациентам), травматология - ортопедия (коррекция врожденных и приобретенных деформаций грудной клетки),

оториноларингология (реконструктивные операции).