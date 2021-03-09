Самарские волонтеры помогли заложить два корабля

125

4 марта 2021 года волонтеры акции «Мы Вместе» осуществили закладку киля двух речных кораблей для проведения работ по исследованию рельефа дна, а

также течений. Мероприятие прошло в рамках празднования года со дня старта Всероссийской акции взаимопомощи.



В период пандемии многие предприятия помогали противостоять распространению вируса всячески помогая волонтерам Акции. Сотрудничество компании ЗАО «НЕФТЕФЛОТ» с волонтерами осуществляется на постоянной основе.

«От лица всех волонтеров акции «Мы Вместе» хочу сказать огромное, человеческое спасибо коллективу и руководству предприятия за помощь людям в это непростое время и за безграничный вклад в развитие акции «Мы Вместе»», - рассказал Садыхов Джавид, участник команды «Молодежка ОНФ». Когда, год назад, волонтеры приступили к работе катастрофически не хватало средств индивидуальной защиты, масок, антисептиков. ЗАО «НЕФТЕФЛОТ» одной из первых отозвалась на просьбу о помощи и до сих пор поддерживают тесный контакт с активистами.

«Я очень надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество с волонтерами, наша компания помогала и продолжит помогать активистам всем необходимым», - отметил Генеральный директор ЗАО «НефтеФлот» Маловичко Сергей.

В рамках закладки волонтеры прикрепили именную табличку к строящимся судам.

В мероприятии приняли участие волонтеры всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе», которые в течении года оказали помощь более чем 100 тыс.

жителей. Всего за период проведения акции участие в ней приняли свыше 3500 добровольцев.

