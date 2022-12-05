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Самарские «Волонтеры Победы» лучшие в стране

5 декабря 2022 16:00
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На протяжении всего года команда волонтеров показывала лучшие результаты своей деятельности по сохранению исторической памяти.

Накануне на закрытии Международного форума «Волонтеры Победы» были подвели итоги годового рейтинга региональных отделений ВОД «Волонтеры Победы».

Самарское региональное отделение движения «Волонтеры Победы» стало абсолютным победителем среди регионов с численностью населения более 2 млн человек.

На протяжении всего года команда волонтеров показывала лучшие результаты своей деятельности по сохранению исторической памяти. С 2020 года добровольцы принимают активное участие в работе штаба общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, помогая нуждающимся.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

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