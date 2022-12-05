Самарские «Волонтеры Победы» лучшие в стране

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Накануне на закрытии Международного форума «Волонтеры Победы» были подвели итоги годового рейтинга региональных отделений ВОД «Волонтеры Победы».



Самарское региональное отделение движения «Волонтеры Победы» стало абсолютным победителем среди регионов с численностью населения более 2 млн человек.



На протяжении всего года команда волонтеров показывала лучшие результаты своей деятельности по сохранению исторической памяти. С 2020 года добровольцы принимают активное участие в работе штаба общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, помогая нуждающимся.





Фото: пресс-служба правительства СО