Самарские волонтеры будут учиться искать людей

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В рамках реализации Проекта «Будь с нами-2023» в выходные, 23 и 24 сентября, Автономная некоммерческая организация «Центр поиска пропавших людей Самарской области» совместно с добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» Самарской области проведет практико-ориентированные занятия для волонтеров в сфере поиска пропавших людей. Мероприятие пройдет в очном формате на площадке Фестивальной поляны на Мастрюковских озерах, предоставленной Государственным бюджетным учреждением культуры «Агентство социокультурных технологий».

Учебно-тренировочные сборы - это возможность применить на практике, полученные на лекциях, теоретические знания, получить новые и отработать уже имеющиеся навыки поиска людей в природной среде.

Мероприятие направлено на ознакомление добровольцев с использованием туристического оборудования, применяемого при осуществлении поисково-спасательных мероприятий в природной среде. В ходе занятия волонтеры познакомятся с основами навигации, ориентирования на местности, организацией поисково-спасательных мероприятий.

В течение 2 суток на территории Фестивальной поляны на Мастрюковских озерах будут работать обучающие площадки для тех, кто уже принимает участие в поисково-спасательной деятельности и тех, кто впервые прикоснулся к данной сфере.

В программе осенних практических учений много практики! На мероприятии добровольцы познакомятся с оборудованием, необходимым при проведении поисковых мероприятий, методиками поиска в природной среде, а также научатся применять полученные знания на практике. В программе учений запланирована отработка алгоритмов реагирования на поиск несовершеннолетних граждан в природной среде.

Напомним, что обучающие мероприятия проводятся Автономной некоммерческой организацией «Центр поиска пропавших людей Самарской области» в рамках проекта «Будь с нами-2023», реализуемого по федеральному проекту «Социальная активность» нацпроекту «Образование» при поддержке Департамента по делам молодёжи минобрнауки Самарской области и Ресурсного центра добровольчества Самарской области.

Мероприятие пройдет в очном формате, с выездом в природную среду.

Для участия необходимо зарегистрироваться, заполнив гугл-форму:

https://clck.ru/35ikk4

Фото: Автономная некоммерческая организация «Центр поиска пропавших людей Самарской области»