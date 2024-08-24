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Самарские военные следователи провели рейды по выявлению нелегальных мигрантов на территории губернии

24 августа 2024 10:55
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В ходе рейда выявлены 28 лиц, подлежащих постановке на воинский учет.

Самарские военные следователи продолжают рейды по выявлению нелегальных мигрантов на территории Самарской губернии.

Офицеры военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону совместно во взаимодействии с сотрудниками полиции УМВД России по г. Самаре, миграционной службой, а также при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии на торговом рынке Промышленного района г. Самара, провели рейдовое мероприятие по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В ходе рейда выявлены 28 лиц, подлежащих постановке на воинский учет, которые были препровождены в военный комиссариат Самарской области, где привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ.

 

Фото предоставлено пресс-службой военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону

Теги: Самара

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