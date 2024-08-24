Самарские военные следователи провели рейды по выявлению нелегальных мигрантов на территории губернии

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Самарские военные следователи продолжают рейды по выявлению нелегальных мигрантов на территории Самарской губернии.

Офицеры военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону совместно во взаимодействии с сотрудниками полиции УМВД России по г. Самаре, миграционной службой, а также при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии на торговом рынке Промышленного района г. Самара, провели рейдовое мероприятие по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В ходе рейда выявлены 28 лиц, подлежащих постановке на воинский учет, которые были препровождены в военный комиссариат Самарской области, где привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ.

Фото предоставлено пресс-службой военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону