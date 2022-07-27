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Самарские учителя могут стать звездами телевидения

27 июля 2022 09:43
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Самарские учителя могут стать звездами телевидения

В конце года в эфир телеканала «Россия 1» выйдет телепроект «Классная тема!». Его главными героями будут педагоги — лучшие из лучших, которых выберут по всей стране. Программа создается по поручению Президента РФ Владимира Путина. 

Семеро участников, которые станут лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу и проведут самый увлекательный урок в своей карьере.

Победитель проекта получит народную любовь и уважение учеников всей страны. Кроме этого, педагог сможет стать автором собственной передачи на одном из федеральных каналов.

«Каждый день в жизни педагога необычайно насыщен, удивителен и многогранен, - говорит министр просвещения Сергей Кравцов. - Новое шоу – отличный повод продемонстрировать это и увидеть, почему отечественная школа считается не только самой качественной в части получения знаний, но и самой чуткой с точки зрения отношения к детям. Нашим учителям есть, чем поделиться и что рассказать. Желаю удачи всем, кто будет участвовать в отборе».

Претендовать на участие в телешоу могут и учителя-предметники из Самарской области. Для этого нужно рассказать о себе, пройти тестирование и снять ролик-презентацию своего предмета. Заявки принимаются от педагогов по математике, химии, биологии, географии, истории, физике, русскому языку и литературе.

Подать заявку на участие в отборе можно до 10 августа в мини-приложении «Классная тема» по ссылке: https://vk.com/app8217023. Качать приложение нет необходимости, достаточно регистрации на сайте ВКонтакте.

 

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