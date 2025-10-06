Самарские транспортные полицейские провели отборочный этап конкурса детского рисунка

111

Сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте совместно с Общественным советом и Советом ветеранов при линейном управлении провели первый отборочный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Конкурс организован Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с Общественным советом при МВД России в целях повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции. 0+

Конкурс детского рисунка проводился между детьми сотрудников органов внутренних дел самарской транспортной полиции. Ребята представили работы в разных техниках. Но каждый из них нарисовал защитников правопорядка такими, какими они видят своих родителей на службе.

В состав жюри первого этапа конкурса вошли врио начальника Средневолжского управления МВД России на транспорте полковник полиции Олег Рожнов, заместитель начальника отдела – начальник отделения морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом линейного управления подполковник полиции Станислав Ботаев, инспектор направления мобилизационной подготовки и мобилизации майор полиции Ирина Ненашева, председатель Общественного совета при линейном управлении Владимир Берглезов и председатель Совета ветеранов самарской транспортной полиции Сергей Стуколов.

В возрастной категории 6 – 8 лет лучшей стала работа Светланы Стародубцевой.

В возрастной категории 9 – 11 лет победителем стала София Комарова.

В возрастной категории 12 – 14 лет во второй этап конкурса вышла работа Кристины Серёгиной.

Мы благодарим всех участников конкурса детского рисунка. Поздравляем победителей первого этапа. Желаем вам хорошо учиться, продолжать повышать свое мастерство и дальнейших творческих успехов, сообщает пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте