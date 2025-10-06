Я нашел ошибку
Главные новости:
Программа слета направлена на популяризацию, поддержку и развитие «серебряного» добровольчества в муниципальных образованиях региона. 
Третий Межмуниципальный слет «серебряных» добровольцев губернии принимает Кинельский район
В число лидеров рейтинга литературных клубов в рамках проекта «Чтецкие программы» за сентябрь вошла школа № 10 Отрадного. 
Школа Самарской области вошла в число регионов-лидеров сентября по ведению школьных литературных клубов
Самарская компания ООО «ТПК БРИК», выступила организатором всероссийской практической конференции «За-Завод! Цех практиков».
Самарские промышленники поделились успешным опытом по внедрению бережливого производства
Компания заинтересована в конструктивном диалоге с абонентами и предлагает должникам обратиться в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» или воспользоваться онлайн-сервисами для заключения соглашения о реструктуризации долга.
«РКС-Самара»: более 28 тысяч самарцев не платят за воду и канализацию более трех месяцев
Каждый из участников нарисовал защитников правопорядка такими, какими они видят своих родителей на службе. 
Самарские транспортные полицейские провели отборочный этап конкурса детского рисунка
Пребывание у воды и на воде в холодное время года требует соблюдения определённых правил предосторожности.
Инспекторы ГИМС СО призывaют любителей осенней рыбaлки к осторожности
Всего на территории региона будет работать 36 специально организованных площадок для проведения тестирования.
Самарская область примет участие во Всероссийском аграрном диктанте
На отборочном этапе участникам предстоит ответить на 15 вопросов.
Всероссийская викторина «История будущего» пройдет в губернии на трёх площадках
Самарские транспортные полицейские провели отборочный этап конкурса детского рисунка

6 октября 2025 15:49
Каждый из участников нарисовал защитников правопорядка такими, какими они видят своих родителей на службе. 

Сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте совместно с Общественным советом и Советом ветеранов при линейном управлении провели первый отборочный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Конкурс организован Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с Общественным советом при МВД России в целях повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции. 0+

Конкурс детского рисунка проводился между детьми сотрудников органов внутренних дел самарской транспортной полиции. Ребята представили работы в разных техниках. Но каждый из них нарисовал защитников правопорядка такими, какими они видят своих родителей на службе. 

В состав жюри первого этапа конкурса вошли врио начальника Средневолжского управления МВД России на транспорте полковник полиции Олег Рожнов, заместитель начальника отдела – начальник отделения морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом линейного управления подполковник полиции Станислав Ботаев, инспектор направления мобилизационной подготовки и мобилизации майор полиции Ирина Ненашева, председатель Общественного совета при линейном управлении Владимир Берглезов и председатель Совета ветеранов самарской транспортной полиции Сергей Стуколов.

В возрастной категории 6 – 8 лет лучшей стала работа Светланы Стародубцевой.
В возрастной категории 9 – 11 лет победителем стала София Комарова.
В возрастной категории 12 – 14 лет во второй этап конкурса вышла работа Кристины Серёгиной.

Мы благодарим всех участников конкурса детского рисунка. Поздравляем победителей первого этапа. Желаем вам хорошо учиться, продолжать повышать свое мастерство и дальнейших творческих успехов, сообщает пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте

