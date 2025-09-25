Я нашел ошибку
Полицейские посетили несколько образовательных учреждений: ГБПОУ СПК, ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань, ГБОУ СОШ №9 г. Сызрань, ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань, ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани, ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск. 
Сызранские транспортные полицейские приняли участие в родительских собраниях, приуроченных ко Дню безопасности
Участниками заключительного этапа стали 100 человек со всей страны.
Самарский педагог стала абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям»
Специалисты министерства финансов региона посетили РКЦ «Прогресс».
В Самаре прошла выездная лекция по финансовой грамотности для сотрудников РКЦ «Прогресс»
«Вопрос с поставками топлива будет урегулирован», — отметил Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев о ситуации с продажей бензина АИ-92 в Самарской области
Особое внимание полицейские уделили статистике аварийных ситуаций с участием молодых водителей и возможным последствиям нарушений ПДД.
Полицейские региона провели профилактические беседы с курсантами автошкол
В ходе проведения мероприятия были осуществлены выезды по месту жительства правонарушителей-должников, которые в установленный срок не оплатили штраф.
Самарские транспортные полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +11, +13°С.
26 сентября в регионе без осадков, до +13°С
В центрах амбулаторной онкологической помощи выявляют рак на ранних стадиях.
В Самарской области работают 12 центров амбулаторной онкологической помощи
Самарские транспортные полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

25 сентября 2025 16:01
129
В ходе проведения мероприятия были осуществлены выезды по месту жительства правонарушителей-должников, которые в установленный срок не оплатили штраф.

Сотрудники отделения исполнения административного законодательства Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте совместно с представителями Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», направленное на выявление лиц, уклоняющихся от своевременной уплаты штрафов, наложенных за административные правонарушения на объектах транспортной инфраструктуры.

В ходе проведения мероприятия были осуществлены выезды по месту жительства правонарушителей-должников, которые в установленный срок не оплатили штраф. В результате составлено 34 протокола об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». По некоторым из них уже приняты судебные решения – это административные штрафы в двойном размере от неуплаченного штрафа. 

Кроме этого, 152 постановления об административных правонарушениях направлено в территориальные подразделения Федеральной службы судебных приставов для возбуждения исполнительного производства. 
Всего за период оперативно-профилактического мероприятия было взыскано штрафов на сумму 56 000 рублей.

Для того чтобы обратить внимание граждан на необходимость своевременной уплаты административных штрафов, сотрудники полиции и судебные приставы на железнодорожном вокзале станции Самара провели акцию «Узнай о своих долгах». За время акции к правоохранителям для проверки своих долгов и разъяснениями законодательства Российской Федерации обратились 16 человек.

Сотрудники полиции напоминают, что согласно действующему законодательству административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок до 50 часов.

Однако эта мера не освобождает от уплаты ранее наложенного административного штрафа. В дальнейшем постановление о наложении административного штрафа направляется для принудительного исполнения в федеральную службу судебных приставов.

 

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте

