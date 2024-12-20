Я нашел ошибку
Главные новости:
В планах – совместные выезды в места лишения свободы и личные приемы по вопросам, которые волнуют осужденных и их родственников.
Начальник регионального УФСИН Алексей Климов встретился с УПЧ СО Еленой Лапушкиной
Для каждого детского возраста сотрудники полиции подбирают разные формы проведения профилактических мероприятий.
Самарские транспортные полицейские обучают школьников правилам безопасного поведения на железной дороге
«Этноблогеры» знакомятся с нашим регионом.
Делегация проекта «Этноблогеры» прибыла в Самарскую область
На проезжей части и во дворах автомобилисты попадали в снежные ловушки и не могли самостоятельно из них выбраться.  
Росгвардейцы пришли на помощь автомобилистам во время снегопада в Самарской области
Дарья Замыцкая координирует работу региональной ресурсной площадки «Волонтеры культуры. Регион 63».
Зам. директора Самарской областной библиотеки для молодежи Дарья Замыцкая отмечена благодарностью Губернатора Самарской области
Подборка культурных событий, которые можно посетить всей семьей.
Минкульт СО: куда отправиться за новогодним настроением
Будьте любознательны в вопросах питания, не делите продукты на «хорошие» и «плохие».
Самарский врач-эндокринолог назвала 6 пищевых привычек, которые влияют на нашу жизнь
Базовые станции подключаются по волоконно-оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость передачи данных.
Еще 14 сел губернии в 2024 году подключили к Интернету и мобильной связи
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.42
0.64
EUR 107.96
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре прозвучит древнерусское пение
20 декабря в Самарском Доме офицеров состоится областной офицерско-кадетский бал «Вместе мы сила»
В ГУ МВД СО состоялось заседание Президиума реготделения  физкультурно-спортивного общества «Динамо»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские транспортные полицейские обучают школьников правилам безопасного поведения на железной дороге

20 декабря 2024 15:46
90
Для каждого детского возраста сотрудники полиции подбирают разные формы проведения профилактических мероприятий.

Для каждого детского возраста сотрудники полиции подбирают разные формы проведения профилактических мероприятий.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте в своей деятельности уделяют большое внимание профилактике несчастных случаев детей на объектах железнодорожного транспорта. Первоочередное внимание уделяется подросткам, чьи учебные заведения находятся в непосредственной близости от железной дороги. Более того, для каждого детского возраста подбирают разные формы проведения профилактических мероприятий.

Так, начальник отделения ПДН Средневолжского ЛУ подполковник полиции Алла Нечесова встретилась с учащимися начальных классов МБОУ «Школа № 34» г.о. Самара. В начале Алла Альбертовна в формате диалога выяснила у ребят, что они знают про железнодорожную дорогу. Как необходимо себя вести и что нужно соблюдать, чтобы оставаться в безопасности и не создавать помехи в работе железнодорожного транспорта?

Далее театральная мастерская «Мадагаскар» показала интерактивный кукольный спектакль «Твоя безопасность». Вместе с главными героями ребята разобрали, как и где надо переходить железнодорожные пути, какие существуют переходы, почему нельзя бежать рядом с поездом и что может произойти, если бросать камни в движущийся состав и на рельсы. Кроме этого, в игровой форме и на простых примерах ребятам объяснили, что такое экстремизм и терроризм, как не попасть под влияние сомнительных «друзей», как не стать жертвой мошенников.

Мультипликационные герои медвежонок Умка и его мама медведица, кот Матроскин и пес Шарик, почтальон Печкин, конь Юлий, жираф Мелман и другие персонажи доступно рассказывали ребятам об основных правилах личной безопасности.

Для закрепления полученных знаний после спектакля ребят попросили ответить на вопросы, которые обсуждались во время представления.

 

Фото:   пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области ожидают сильный ветер
20 декабря 2024  13:57
В Самарской области ожидают сильный ветер
121
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
20 декабря 2024  10:09
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
414
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
20 декабря 2024  09:44
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
182
На встрече подвели итоги работы Самарского филиала фонда в текущем году, а также обсудили, что еще необходимо сделать для улучшения работы.
19 декабря 2024  17:26
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
1071
Не все участники смогли задать свои вопросы, в связи с этим губернатор анонсировал проведение «Очной ставки» регулярно.
19 декабря 2024  17:18
На «Очной ставке» с губернатором обсудили острые вопросы региона
434
Весь список