Самарские транспортные полицейские обучают школьников правилам безопасного поведения на железной дороге

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Для каждого детского возраста сотрудники полиции подбирают разные формы проведения профилактических мероприятий.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте в своей деятельности уделяют большое внимание профилактике несчастных случаев детей на объектах железнодорожного транспорта. Первоочередное внимание уделяется подросткам, чьи учебные заведения находятся в непосредственной близости от железной дороги. Более того, для каждого детского возраста подбирают разные формы проведения профилактических мероприятий.

Так, начальник отделения ПДН Средневолжского ЛУ подполковник полиции Алла Нечесова встретилась с учащимися начальных классов МБОУ «Школа № 34» г.о. Самара. В начале Алла Альбертовна в формате диалога выяснила у ребят, что они знают про железнодорожную дорогу. Как необходимо себя вести и что нужно соблюдать, чтобы оставаться в безопасности и не создавать помехи в работе железнодорожного транспорта?

Далее театральная мастерская «Мадагаскар» показала интерактивный кукольный спектакль «Твоя безопасность». Вместе с главными героями ребята разобрали, как и где надо переходить железнодорожные пути, какие существуют переходы, почему нельзя бежать рядом с поездом и что может произойти, если бросать камни в движущийся состав и на рельсы. Кроме этого, в игровой форме и на простых примерах ребятам объяснили, что такое экстремизм и терроризм, как не попасть под влияние сомнительных «друзей», как не стать жертвой мошенников.

Мультипликационные герои медвежонок Умка и его мама медведица, кот Матроскин и пес Шарик, почтальон Печкин, конь Юлий, жираф Мелман и другие персонажи доступно рассказывали ребятам об основных правилах личной безопасности.

Для закрепления полученных знаний после спектакля ребят попросили ответить на вопросы, которые обсуждались во время представления.

Фото: пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте