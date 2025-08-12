Самарские транспортные полицейские и общественники провели встречу с отдыхающими в детском оздоровительном лагере

113

По инициативе председателя Общественного совета при Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте Владимира Берглезова сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции совместно с представителем совета ветеранов линейного управления полковником полиции в отставке Айдыном Камбаровым организовали полезную встречу с подростками.

Мероприятие прошло в рамках акций МВД России «Зарядка со стражем порядка» и «Каникулы с Общественным советом».

В начале встречи сотрудники полиции совместно с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Гранит», сделали утреннюю зарядку. Подростки старались продемонстрировать, что они знают и легко выполняют простые движения.

Айдын Камбаров рассказал, что утренняя зарядка помогает поддерживать здоровый дух и очень полезна для организма. Он призвал ребят вести здоровый образ жизни и воспитывать в себе негативное отношение к курению табака, распитию спиртных напитков и к употреблению наркотических средств и психотропных веществ.

Старший инспектор ОДН Тольяттинского линейного отдела полиции капитан полиции Татьяна Степанова вместе ребятами вспомнили основные правила безопасного поведения на воде и на объектах железнодорожного транспорта. Капитан полиции рассказала об ответственности за совершение каких-либо противоправных действий. Как вести себя в сети Интернет, чтобы не стать жертвой мошенников и не быть вовлеченным в экстремистские организации.

Старший инспектор МТиХО Тольяттинского ЛОП лейтенант полиции Андрей Кулюкин познакомил ребят с работой транспортной полиции и её оснащением.

Полицейские рассказали, как себя готовить к службе в ОВД, какие требования предъявляются к кандидатам на службу в полиции. Также пригласили получить бесплатное высшее образование в образовательных организациях системы МВД.

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте