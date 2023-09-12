«Самарские Термы» - готовится к открытию крупнейший термальный комплекс в России

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14 сентября 2023 года в 11.00 при информационной поддержке министерства туризма Самарской области состоится презентация проекта строящегося Центра здоровья и отдыха «Самарские термы» (г. Самара, Московское шоссе 18-й км, 25А, 2 этаж).

«Городские Термы» – федеральная сеть франшизы масштабного оздоровительного курорта внутри города, сочетающая в себе доступный для всех слоев населения отдых с элементами оздоровления.

Подобные центры здоровья и отдыха уже действуют в Воткинске, Ижевске, Москве, Нижнекамске, и активно идет подготовка открытия самого масштабного комплекса в Самаре!

Центр здоровья и отдыха «Самарские Термы» станет крупнейшим в России, открытым на основе массового, социального и семейного концепта. Планируется, что комплекс будут посещать не менее 60% населения области, что закроет базовые потребности жителей в качественном оздоровлении и отдыхе.

По словам организаторов, главная миссия – напомнить людям о том, что важнейшей ценностью является время и качество их жизни. Разрабатывать концепты, технологии, создавать такие объекты, пользуясь которыми, люди могли бы продлевать свою жизнь и улучшать ее качество. Так, общая территория будущего термального комплекса составит 23 774.50 кв.м. и сможет вместить в себя более 8000 человек в день!

Команда стремится создать уникальное место, где каждый гость сможет насладиться высоким уровнем сервиса, комфортом и полноценным отдыхом.