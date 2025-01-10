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Самарские таможенники выявили 1220 упаковок незаконно ввезенных сильнодействующих веществ

10 января 2025 16:11
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Таможенники обнаружили вещество, идентифицированное как тестостерон, в полостях автомобиля: 430 упаковок – в ящике с инструментами, 790 – в кабине.

Сотрудники Самарской таможни совместно с Приволжской оперативной, Центральной оперативной таможнями и представителями ПУ ФСБ России по Оренбургской области выявили 9,5 кг незаконно ввезенного тестостерона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний гражданин Республики Казахстан, перевозивший 1220 упаковок фармацевтической продукции с сокрытием. Таможенники обнаружили вещество, идентифицированное как тестостерон, в полостях автомобиля: 430 упаковок – в ящике с инструментами, 790 – в кабине.

При проведении опроса задержанный признался, что знал о том, что везет и действовал умышленно, с целью получения вознаграждения за перевозку товара.

Центральной оперативной таможней возбуждено уголовное дело. Суд признал гражданина Казахстана виновным по статьям п. «в» ч. 2 ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 234 (незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта, совершенное организованной группой в крупном размере) УК РФ, назначив наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 50 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

 

Фото:  пресс-служба Самарской таможни

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