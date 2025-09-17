Самарские таможенники передали военным смазочные масла на сумму около 400 тыс. рублей

100

Около 1,5 тонн моторного масла и 360 кг литола передали сотрудники службы по Оренбургской области Самарской таможни на нужды специальной военной операции.

Автотранспортное средство со смазочными материалами остановила мобильная группа на выезде в Республику Казахстан. На товар отсутствовала декларация, которая требуется для вывоза товаров 27 группы ЕТН ВЭД ЕАЭС.

В отношении фирмы-отправителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование). Товар, стоимостью 394 тыс. рублей, конфискован по решению суда.

Масла переданы на нужды специальной военной операции, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни