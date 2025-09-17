Самарские таможенники передали военным смазочные масла на сумму около 400 тыс. рублей

Я нашел ошибку
Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам
Дорожные службы Самары ведут строительство полосы разгона при повороте с улицы Академика Тихомирова на улицу Народную, ее длина составит 20 метров.
Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова.
Автотранспортное средство со смазочными материалами остановила мобильная группа на выезде в Республику Казахстан.
Министерство промышленности и торговли Самарской области организовало бизнес-миссию в новые территории России и Крым.
Сегодня «РКС-Самара» предоставили активным жителям города и представителям власти уникальную возможность увидеть историческую систему, которая до сих пор исправно работает.
Андрис Марисович рассказал о своем детстве, об учебе в хореографическом училище, о годах работы в Большом и Мариинском театрах, о победах на международных конкурсах, о своих любимых партиях, о педагогах и конечно поделился секретами своего успеха.
В Самарском хореографическом училище состоялась встреча студентов с народным артистом России Андрисом Лиепа
В 2025 году тема дня: "Безопасная помощь каждому новорожденному и каждому ребенку".
Андрей Орлов рассказал о медицинском сопровождении юных жителей региона с самого рождения
Около 1,5 тонн моторного масла и 360 кг литола передали сотрудники службы по Оренбургской области Самарской таможни на нужды специальной военной операции.

Автотранспортное средство со смазочными материалами остановила мобильная группа на выезде в Республику Казахстан. На товар отсутствовала декларация, которая требуется для вывоза товаров 27 группы ЕТН ВЭД ЕАЭС.

В отношении фирмы-отправителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование). Товар, стоимостью 394 тыс. рублей,  конфискован по решению суда.
Масла переданы на нужды специальной военной операции, сообщает пресс-служба Самарской таможни. 

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни

