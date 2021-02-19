Самарские таможенники передали «станции юннатов» чучело крокодила и редкие кораллы

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Самарская таможня передала в дар музею Самарского областного детского эколого-биологического центра конфискованное чучело сиамского крокодила и редкий вид кораллов.

Чучело крокодила было выявлено сотрудниками таможенного поста Аэропорт Самара у пассажира рейса из Вьетнама в 2020 году. Кораллы же были обнаружены в багаже гражданина, летевшего с отдыха из Арабских Эмиратов.

Изъятые «сувениры» были направлены на экспертизу, которая установила, что данные экземпляры являются видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, а именно чучело сиамского крокодила и кораллов отряда Мадрепоровые.

В июле 2020 года Мировой судья Красноглинского района города Самары вынес постановления о конфискации чучела сиамского крокодила и кораллов отряда Мадрепоровые, тем самым обратив их в федеральную собственность. В феврале 2021 года в соответствии с распоряжением Федеральной таможенной службы России было принято решение о безвозмездной передаче предметов фауны детскому эколого-биологическому центру.

Начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Самарской таможни Виталий Кравченко пояснил: «При ввозе чучела дикой флоры, а также кораллов граждане России обязаны были предъявить специальное разрешение, которого у них не оказалось. Прежде чем покупать подобные сувениры, лучше убедиться о наличии каких-либо ограничений при ввозе их в Россию».

Школьники, принявшие участие в торжественной церемонии передачи экспонатов, выразили благодарность за возможность в живую увидеть и изучить представителей исчезающих видов животных.

В зоологическом музее отдела «Зоология и животноводство» Самарского областного детского эколого-биологического центра уже появилась отдельная экспозиция, подаренных Самарской таможней экспонатов. Директор эколого-биологического центра Владимир Александрович Козлов отметил эффективное сотрудничество с таможней и пригласил сотрудников на экскурсию в учреждение, передает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни