Самарские таможенники передали мотоциклы и партию гуманитарной помощи бойцам СВО

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Самарские таможенники передали одной из войсковых частей г. Самары два кроссовых мотоцикла марки «JHL и товары первой необходимости. Передача состоялась при поддержке общественного культурно-социального фонда «Звезда и Лира».

«На протяжении всего времени, пока идет специальная военная операция, Самарская таможня оказывает помощь нашим военным. В этот раз должностными лицами были собраны денежные средства, на которые мы приобрели два новых мотоцикла. Данная помощь оказана по согласованию с бойцами в соответствии с их потребностями», - говорит первый заместитель начальника Самарской таможни Вячеслав Капустин.

По инициативе Совета ветеранов Самарской таможни для военнослужащих была собрана гуманитарная помощь: сотни окопных свечей и наборы «сухого душа», изготовленные таможенниками, а также продукты питания, текстильная продукция, газовые баллоны и многое другое.

Уже через пару дней мотоциклы и гуманитарный груз, приобретенные коллективом Самарской таможни, отправятся в зону проведения специальной военной операции.

Фото: пресс-служба Самарской таможни