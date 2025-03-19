Самарские таможенники передали два конфискованных автомобиля для нужд СВО

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Самарские таможенники безвозмездно передали для нужд СВО две машины, конфискованные по решениям суда.

Ранее было установлено, что транспортные средства были ввезены на таможенную территорию ЕАЭС физическими лицами для временного пользования, однако, в нарушение таможенного законодательства, были переданы иным лицам. При проверке выяснилось, что документы на транспорт поддельные.

Виновные лица были привлечены к административной ответственности, а транспортные средства по решению суда конфискованы.

«Автомобили смогут достойно послужить на благо нашей общей победы», - отметил заместитель начальника Самарской таможни Никита Пронин.

Передача товаров для нужд СВО проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.