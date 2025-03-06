Самарскиe студенты приняли участие в первом этапе Всероссийских соревнований «Человеческий фактор»

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В Учебном центре федеральной противопожарной службы состоялся отборочный этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор». Это мероприятие, организованное при поддержке Центра экстренной психологической помощи МЧС России, направлено на популяризацию знаний в области оказания первой помощи и психологической поддержки пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, целью соревнований была оценка уровня подготовки студентов.

Соревнования открыл Алексей Степанов, первый заместитель начальника областного управления МЧС России. В своей вступительной речи он подчеркнул важность работы психологической службы и отметил, как важно уметь оказывать первую помощь:

— Спасатели должны обладать необходимыми навыками и уметь оказывать первую помощь. Часто это может спасти жизнь пострадавшему в чрезвычайной ситуации. Не менее важна и психологическая поддержка, особенно когда человек остаётся один на один со своей бедой.

К сожалению, лишь немногие могут найти нужные слова для пострадавшего, перевязать рану или сделать искусственное дыхание. Поэтому так важно, чтобы таких людей было как можно больше!

В соревнованиях приняли участие семь команд, представляющих Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной и Самарский государственный медицинский университет. В течение часа 21 участнику предстояло ответить на 30 тестовых вопросов по медицине и психологии.

Проверку ответов и подсчёт баллов проводила судейская коллегия из числа сотрудников отдела медико-психологического обеспечения Главного управления МЧС России по Самарской области.

По итогам соревнований будут определены победители. Две лучшие команды пройдут в следующий этап и отправятся в Нижний Новгород для участия в региональном этапе.

После испытаний студенты посетили музейно-выставочный центр истории пожарно-спасательного дела, расположенный в здании Учебного центра ФПС. Там они смогли познакомиться с историей пожарной охраны и гражданской обороны Самарской области, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО