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Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»

21 февраля 2022 18:20
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Девушки примут участие в очном этапе национального конкурса «Краса студенчества России».

60 студенток из 51 региона России примут участие в очном финале Национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России». В 2022 году конкурс проводится в рамках празднования XXX-летняя Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». 

Самарскую губернию в очном этапе конкурса, который стартует в областной столице с 1 марта, представят Жабокрицкая Анастасия – АНО ВО Университет «МИР», Ляховская Анна – ГАПОУ «Самарский металлургический колледж», Арсенадзе Ева – ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», Николаева Кристина – ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».

Участницам предстоит пройти ряд таких индивидуальных испытаний, как самопрезентация, фотоэтап, орфографический диктант, творческое выступление и специальные конкурсные задания. По итогам будет определен список 12 финалисток, которые поборются за главный титул – «Краса студенчества России» в финале. Обладательница короны и звания «Краса студенчества России» будет объявлена 6 марта на родине студенческой весны – в Самаре.

Главной целью проекта является сохранение и приумножение нравственных ценностей, развитие творческих способностей, формирование активной гражданской позиции у студенческой молодежи России.

Более 300 заявок на участие в конкурсе подали студентки вузов и профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 35 лет. Самарский регион вошел в число лидеров. В заочном этапе девушки прошли не только собеседование, но и представили видеоверсии своих творческих номеров. В Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России одним из самых сложных испытаний для конкурсанток стал тест на знание культурных феноменов в отечественной истории. Тем не менее, большинство участниц успешно справились с заданием.

«Краса студенчества России» — это конкурс и общественно важный проект одновременно, в котором эстетика – это лишь одна из составляющих концепции. Изначально в идеях и целях проекта заложены пропаганда нравственных ценностей, их сохранение и преумножение, воспитание через творчество, активизация гражданственности и поощрение социальной самореализации молодежи. Мы выступаем за баланс и гармонию внешней и внутренней красоты личности. Такова позиция организаторов, и участницы ее полностью разделяют. Рост популярности конкурса в студенческой среде – очень хороший маркер этого созвучия наших идей, ценностей и целей, - поделился председатель РСМ, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

В жюри конкурса вошли известные деятели культуры, спорта и шоу-бизнеса: телеведущая, актриса, автор книг о моде, педагог телепроекта «Пацанки» Мария Третьякова; блогер, YouTube-ведущая (DECODERS, Skyeng, шоу «Подруги», «Хорошие Новости») Татьяна Старикова; победительница мирового конкурса социальных волонтеров ООН, обладательница титула «Мисс ООН Земли» Дарья Цыбина и др.

Национальный конкурс красоты и таланта «Краса студенчества России» станет тестовым мероприятием для медиаволонтёров, которые примут участие в освещении XXX Юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна» в г. Самаре 18-24 мая.

Организаторами проекта выступают Правительство Самарской области, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Автономная некоммерческая организация «Центр студенческих программ Российского Союза Молодежи», Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области.

Теги: Мероприятия

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