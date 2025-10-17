Я нашел ошибку
Самарская область принимает участие во Всероссийском форуме контрольных органов
Самарцев приглашают к участию в X Международной акции «Большой этнографический диктант»
В России обезвредили синдикат телефонных мошенников: сеть терминалов ликвидирована в 11 регионах
Лишь 3% не планируют работать после выхода на пенсию
Ученые Приволжья разработали новое средств для борьбы с пожарами
За 4 дня ОПМ «Нелегал-2025» полицейские Самарской области пресекли 300 административных правонарушений
В Самарской области полицейские проводят масштабное мероприятие «Профилактика»
В Минпросвещения рассказали о работе над созданием единых школьных учебников
Самарские строители, банкиры и продажники реже других страдают от сезонной хандры

17 октября 2025 09:40
104
Самарские строители, банкиры и продажники реже других страдают от сезонной хандры

Сотрудники, работающие в гибридном графике и те, кто посещает офис круглый год, реже всего подвержены осенней хандре. В группе риска – сезонные и постоянные “удаленщики”. 

Девелопер Level Group провел исследование среди самарцев, чтобы узнать, как связана профессиональная деятельность с вероятностью сезонной апатии, и сотрудники каких сфер наиболее устойчивы к осенней хандре. Опрос показал, что меньше всего склонность к сезонному эмоциональному спаду имеют представители сферы строительства и производства стройматериалов (17% отметили, что никогда с ней не сталкивались), банков и финансов (12,5%) и оптовой и розничной торговли (12,5%).

Опрос также показал, что те, кто работает в офисе на постоянной основе круглый год, меньше других подвержены сезонной апатии – 60,7% признались, что не сталкиваются с этим явлением. Равно как и те сотрудники, кто работает в гибридном графике (29,5%). При этом сотрудники, работающие удаленно круглый год, гораздо менее устойчивы к осенней хандре – лишь 8% утверждают, что обычно не испытывают ее. Наиболее восприимчивы к сезонным перепадам настроения те, кто работает удаленно только в летний период: лишь 1,8% из них рассказали, что не склонны к осенней хандре. 

“Забота о сотрудниках сегодня вышла далеко за рамки зарплаты. Создание комфортных условий труда в офисе, особенно в осенне-зимний период – это прямая задача работодателя. Открытые офисные пространства играют в этом важную роль, создавая атмосферу для неформального общения и укрепления связей. А это напрямую влияет на вовлеченность и психологическое здоровье коллектива”, – комментирует Валентина Романова, HR-директор Level Group.

Теги: Опрос

