Самарские строители, банкиры и продажники реже других страдают от сезонной хандры

Сотрудники, работающие в гибридном графике и те, кто посещает офис круглый год, реже всего подвержены осенней хандре. В группе риска – сезонные и постоянные “удаленщики”.

Девелопер Level Group провел исследование среди самарцев, чтобы узнать, как связана профессиональная деятельность с вероятностью сезонной апатии, и сотрудники каких сфер наиболее устойчивы к осенней хандре. Опрос показал, что меньше всего склонность к сезонному эмоциональному спаду имеют представители сферы строительства и производства стройматериалов (17% отметили, что никогда с ней не сталкивались), банков и финансов (12,5%) и оптовой и розничной торговли (12,5%).

Опрос также показал, что те, кто работает в офисе на постоянной основе круглый год, меньше других подвержены сезонной апатии – 60,7% признались, что не сталкиваются с этим явлением. Равно как и те сотрудники, кто работает в гибридном графике (29,5%). При этом сотрудники, работающие удаленно круглый год, гораздо менее устойчивы к осенней хандре – лишь 8% утверждают, что обычно не испытывают ее. Наиболее восприимчивы к сезонным перепадам настроения те, кто работает удаленно только в летний период: лишь 1,8% из них рассказали, что не склонны к осенней хандре.

“Забота о сотрудниках сегодня вышла далеко за рамки зарплаты. Создание комфортных условий труда в офисе, особенно в осенне-зимний период – это прямая задача работодателя. Открытые офисные пространства играют в этом важную роль, создавая атмосферу для неформального общения и укрепления связей. А это напрямую влияет на вовлеченность и психологическое здоровье коллектива”, – комментирует Валентина Романова, HR-директор Level Group.