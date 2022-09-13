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Самарские школьники принимают участие в военно-спортивной игре «Зарница Поволжья»

13 сентября 2022 16:28
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На итоговые соревнования прибыло 190 юнармейцев из 14 регионов ПФО.

13 сентября 2022 года на аэродроме воинской части 45097 под Оренбургом состоялось торжественное открытие IX окружного финала юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2022».

На открытии присутствовали помощник полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин, представители власти, руководители воинских подразделений, региональных структур федеральных органов и силовых ведомств, другие почётные гости.

На итоговые соревнования, которые пройдут с 13 по 17 сентября на базе санаторно-оздоровительного лагеря «Самородово», прибыло 190 юнармейцев из 14 регионов ПФО, победивших в областных, республиканских и краевых этапах состязаний. Яркой особенностью IX окружного финала стало участие в нём двух команд из Луганской и Донецкой Народных Республик в составе 24 юных спортсменов.

От Самарской области в IХ окружном финале принимает участие команда МАУ Центра «Авангард-Самара» МБОУ СОШ №127. В команде 14 ребят – 10 мальчиков и 4 девочки в возрасте от 13 до 15 лет. Воспитанники патриотических клубов Самарской области ежегодно принимают участие в юнармейской военно-спортивной игре «Зарница Поволжья-2022» и демонстрируют достойные результаты. Во многом этому способствует четко выстроенная региональная работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

«Ребенка с детства необходимо знакомить с культурой и традициями нашей многонациональной земли, прививать положительное отношение к истории Отечества, подкрепляя основами культурно-исторических знаний. Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте», – отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Военно-патриотические клубы Самарской области 4 года подряд становятся победителями в конкурсе «Лучший военно-патриотический клуб ПФО» общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества». Также в регионе действуют 639 юнармейских отрядов. А с этого года начал работать созданный прошлой осенью военно-патриотический центр «Авангард». За весенне-летний период для 500 обучающихся в нем были организованы учебные сборы по основам военной службы.

Церемония открытия Игры началась с торжественного вноса Государственного Флага Российской Федерации, флагов Оренбургской области и юнармейского движения, переходящего знамени «Зарницы Поволжья-2022».

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников и гостей окружного финала приветствовал помощник полпреда Владимир Колчин.

«Возрождение «Зарницы» в Приволжском федеральном округе дало серьёзный эффект в работе с молодежью, и сегодня это наш самый массовый окружной проект, в нем ежегодно принимает участие более 250 тысяч ребят из всех регионов ПФО. В ближайшие четыре дня вас ждет интересная программа, увлекательные соревнования, интеллектуальные конкурсы и много положительных эмоций. Кто-то из вас примет окончательное решение и определится в выборе профессии – станет защитником Отечества, а кто-то проверит свои навыки и компетенции, в том числе и в командной работе, которые обязательно пригодятся в дальнейшем. Желаю вам честной и конкурентной борьбы, стремления к победе и ярких впечатлений!» – говорится в приветствии полномочного представителя.

Для присутствующих были продемонстрированы хореографические композиции танцевального ансамбля «Щелкунчик», народного ансамбля танца «Ритм» и концертные номера вокального ансамбля «Визави». Также состоялся пролет самолета ИЛ-76 и выступление парашютистов. Завершилась церемония открытия торжественным маршем команд-участниц «Зарницы Поволжья-2022».
Затем для участников Игры была организована экскурсия по Оренбургу, включающая посещение выставочного комплекса под открытым небом «Салют, Победа!», где юнармейцы возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». Завершился первый день «Зарницы» конкурсом «Визитная карточка» команд.
Дальнейшая программа военно-спортивной игры включает 16 видов соревнований, в числе которых – бег, силовая гимнастика, метание гранаты, строевая подготовка, преодоление полосы препятствий, сборка-разборка макета автомата Калашникова, тактическая игра на местности и другие.

Помимо соревновательной части запланированы профильные выставки, патриотические квесты, профориентационные встречи, культурные мероприятия, познавательные экскурсии по памятным местам Оренбурга.

Военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» с 2014 года реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, является одним из самых массовых социально значимых проектов ПФО.

Цель проекта – возрождение традиций патриотического воспитания молодёжи путем вовлечения детей и подростков в занятия военно-прикладными видами спорта, укрепление их физического развития, воспитание чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки, высоких морально-психологических качеств, а также подготовка подростков к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. К участию в Игре допускаются учащиеся общеобразовательных школ, профессиональных училищ, лицеев в возрасте 14-15 лет.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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