Компания «Фитнес десерты» из Тольятти развивается с господдержкой
Самарские семьи могут принять участие в забеге «Многодетная миля»
В Самарской области пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства
В губернии усилен контроль за пожарной безопасностью в лесах
В Художественном музее откроется выставка «Души цвета покажем»
Сызранские транспортные полицейские приняли участие в родительских собраниях, приуроченных ко Дню безопасности
Самарский педагог стала абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям»
В Самаре прошла выездная лекция по финансовой грамотности для сотрудников РКЦ «Прогресс»
Самарские семьи могут принять участие в забеге «Многодетная миля»

25 сентября 2025 17:54
56
28 сентября в Самаре впервые состоится семейный забег «Многодетная миля» – символическая дистанция от 500 до 1500 метров, которую родители и дети преодолеют вместе, поддерживая друг друга на каждом этапе. Организатором является самарский филиал межрегиональной социально ориентированной общественной организации «Экология женщины» совместно с партнерами.  (0+)

С 8:30 начнется сбор участников на Красноармейском спуске набережной реки Волги, с 9:00 – разминка, а в 9:10 состоится начало раздельного старта. Подведение итогов и награждение запланировано на 10:50. 

Отметим, что семейный забег организован в рамках Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья – сильная Россия», а в Самаре он также приурочен к международному форуму «Россия – спортивная держава». В целом забег охватывает более десятка регионов страны: Алтайский и Краснодарский край, Республику Калмыкию, Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельскую, Белгородскую, Владимирскую области и др.

В рамках мероприятия жителям и гостям областной столицы будет представлен фотопроект «Большая семья – большая мотивация». Экспозиция спортивных многодетных семей Натальи Сафоновой направлена на популяризацию здорового образа жизни, укрепление института семьи и поддержку многодетных родителей, а также способствует развенчиванию мифа о том, что многодетные – это «уставшие герои», какой уж тут спорт. Выставка покажет, что дети – это только стимул к здоровому и активному образу жизни!

Все желающие испытать свои силы вместе с семьей в забеге «Многодетная миля» должны зарегистрироваться до 26 сентября по ссылке https://forms.yandex.ru/u/68d0270190fa7b8b0b097ee7/.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Новости по теме
25 сентября 2025, 17:49
В Самарской области пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства
96
25 сентября 2025, 17:38
В губернии усилен контроль за пожарной безопасностью в лесах
108
25 сентября 2025, 17:20
В Художественном музее откроется выставка «Души цвета покажем»
95
В центре внимания
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
218
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
212
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
200
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
393
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
396
Весь список