Самарские семьи могут принять участие в забеге «Многодетная миля»

28 сентября в Самаре впервые состоится семейный забег «Многодетная миля» – символическая дистанция от 500 до 1500 метров, которую родители и дети преодолеют вместе, поддерживая друг друга на каждом этапе. Организатором является самарский филиал межрегиональной социально ориентированной общественной организации «Экология женщины» совместно с партнерами. (0+)



С 8:30 начнется сбор участников на Красноармейском спуске набережной реки Волги, с 9:00 – разминка, а в 9:10 состоится начало раздельного старта. Подведение итогов и награждение запланировано на 10:50.



Отметим, что семейный забег организован в рамках Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья – сильная Россия», а в Самаре он также приурочен к международному форуму «Россия – спортивная держава». В целом забег охватывает более десятка регионов страны: Алтайский и Краснодарский край, Республику Калмыкию, Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельскую, Белгородскую, Владимирскую области и др.



В рамках мероприятия жителям и гостям областной столицы будет представлен фотопроект «Большая семья – большая мотивация». Экспозиция спортивных многодетных семей Натальи Сафоновой направлена на популяризацию здорового образа жизни, укрепление института семьи и поддержку многодетных родителей, а также способствует развенчиванию мифа о том, что многодетные – это «уставшие герои», какой уж тут спорт. Выставка покажет, что дети – это только стимул к здоровому и активному образу жизни!



Все желающие испытать свои силы вместе с семьей в забеге «Многодетная миля» должны зарегистрироваться до 26 сентября по ссылке https://forms.yandex.ru/u/68d0270190fa7b8b0b097ee7/.

Фото: администрация Самары