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Самарские семьи приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Семья года»

7 апреля 2023 13:27
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Самарские семьи приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области информирует о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», целью которого является пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и общественного порядка.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Многодетная семья» (семьи, которые успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей, в том числе и приёмных, а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области);

- «Молодая семья» (семьи (возраст супругов - до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, в том числе и приёмных, а также занимающиеся общественно-полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни);

- «Сельская семья» (семьи, проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей);

- «Золотая семья» (семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 30 лет, являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности, патриотизма и активного долголетия);

- «Семья – хранитель традиций» (семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии).

Участники конкурсного отбора должны быть гражданами Российской Федерации, проживающими (постоянно или временно) на территории Самарской области и состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающими (или воспитавшими) детей. Заявки принимаются до 8 мая 2023 года (включительно).

По итогам регионального отбора лучшие семьи будут представлять Самарскую область на Всероссийском конкурсе.

Семьи-победители Всероссийского конкурса будут награждены памятными наградами и почётным дипломом.

 

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