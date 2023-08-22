Самарские ремесленники вновь стали участниками проекта «Вышитая карта России»

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С 18 по 21 августа творческая делегация Самарской области представила вышитую карту региона на Всероссийском фестивале «Вышитая Россия» в г. Чебоксары Чувашской Республики.

Концепция вышитой карты Самарской области базируется на традиционной народной художественной культуре народов, исторически проживающих на территории Самарской губернии. Вышитая карта Самарской области представляет собой текстильное расшитое панно, обрамлённое в деревянную раму, стилизованную под традиционный оконный наличник самарской домовой резьбы.

Сама карта – это не только границы муниципальных районов области, но и общая историческая канва, соединяющая людей из поколения в поколение. Границы муниципальных районов Самарской области вышиты в технике тамбурной вышивки. Контур области – это орнаментальная канва, расшитая орнаментами в различных техниках – вышивка крестом, гладью, тамбуром, «счетная» вышивка. Выбор орнаментальных мотивов не случаен – это наиболее часто встречающиеся узоры традиционных народных костюмов этнических групп, исторически проживающих на территории Самарской области. Это русские, татары, мордва, чуваши, украинцы, казахи, башкиры.

Цель фестиваля – объединить в едином диалоге культур представителей всех народов, проживающих в России, способствовать творческому росту и профессиональной консолидации мастеров декоративно-прикладного искусства, а также популяризация вышивки народов России.

Вышитую карту Самарской области создали Ирина Филатова – мастер народных художественных промыслов и ремесел Самарской области, педагог, методист этнографического музея «Горница» центра внешкольной работы «Поиск» (г. Самара), руководитель городского музея-мастерской народного искусства, Ольга Алексеева – заместитель директора, старший методист самарского Дворца детского и юношеского творчества, Елена Зольникова – педагог, руководитель образцовой фольклорно-этнографической студии «УкрАса» школы № 53, методист Детской школы искусств № 3 «Младость», Светлана Кияева – участник клуба традиционной культуры «Изба» самарского Дворца детского и юношеского творчества (руководитель – Татьяна Шарова), Милена Тупикова – педагог, руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Древо» Детской школы искусств № 3 «Младость».

Раму для вышитой карты выполнил Сергей Плеханов – мастер народных художественных ремесел и промыслов Самарской области, потомственный резчик по дереву, руководитель студии художественной резьбы по дереву «Золотые узоры» самарского Дома культуры «Октябрь».

Сотрудники агентства и мастера Самарской области в 2022 году уже принимали активное участие в масштабном проекте «Вышитая карта России», ставшим лауреатом I степени премии «Гордость нации-2022».

В 2022 году дизайн фрагмента карты Самарской области был разработан Агентством социокультурных технологий в сотрудничестве с известным самарским этнографом Тамарой Ведерниковой. Воплотили идею, вышив традиционную филейно-гипюрную вышивку и орнаменты основных этносов Самарской области, мастера Дома ремёсел городского округа Похвистнево Алсу Якупова, Жанна Сметанина и мастер народных художественных ремесел и промыслов Самарской области Марина Посеряева.

В декабре 2022 года творческая делегация нашего региона при поддержке министерства культуры Самарской области приняла участие в презентации вышитой карты России и Гала-концерте Всероссийского фестиваля художественного творчества «Звезды народного искусства» в Москве. Вышитая карта России, в работе над которой приняли участие мастера Самарского региона, также была представлена на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: минкульт СО