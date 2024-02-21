Самарские речники отправили 7 гуманитарный конвой в Херсонскую область

208

Самарские речники при поддержке Народного фронта сформировали и доставили седьмой гуманитарный конвой в исторически российские регионы.

Адресные просьбы жителей новых территорий и запросы от сотрудников медицинских и образовательных учреждений исполнили сотрудники предприятий, входящих в Поволжскую ассоциацию судоходных и судоремонтных предприятий (ПАССП). Загрузка и отправка конвоя по традиции состоялись с территории ЗАО «Нефтефлот».

Два аппарата ультразвуковой диагностики, инвалидные коляски с электроприводом, детская коляска для близнецов, мультимедийное оборудование для школы, спецоборудование и дизельные генераторы для бойцов в зоне проведения СВО – вот только часть посылки, что приехала с речниками в новые территории.

«Каждый раз вспоминаем Вас добрыми словами. Бабушки очень довольны. Ставим правильные диагнозы, это очень важно. Я на нём вижу даже минимальные отклонения от нормы, опухоли вижу, которые в несколько миллиметров. Раньше о таком и мечтать не могли», - поделился врач УЗИ Верхнерогачикской центральной больницы.

«Народ у нас добросердечный в Самаре, поэтому мы с удовольствием откликаемся и привозим то, что люди собирают. Понятно, что очень важна обратная связь. Потому что увидев благодарность, люди будут ещё с большим рвением заниматься сбором гуманитарной помощи», - рассказал генеральный директор ЗАО «Нефтефлот», лауреат премии «Команда Путина» Сергей Фофанов.

Представителей делегации встретили со словами благодарности и знаками отличия. Генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Сергей Фофанов и президент ПАССП, член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Родион Светличнов награждены медалями Луганской Народной Республики «За верность долгу». Вдвойне ответственно получить награду от героя Луганской Народной Республики Виктора Петровича Водолацкого, сообщает пресс-служба РО ОНФ в Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой РО ОНФ в Самарской области