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Самарские работодатели стали чаще предлагать сотрудникам корпоративную пенсионную

2 сентября 2024 10:35
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самарские работодатели стали чаще предлагать сотрудникам корпоративную пенсионную

Совместное исследование hh.ru и НПФ Эволюция свидетельствует о том, что в местные работодатели стали на 5% чаще указывать в условиях работы в качестве поддержки возрастных работников различные корпоративные пенсионные программы (КПП).

Так, за первое полугодие 2024 года региональные компании Самарской области опубликовали почти 1 тыс. вакансий, включающие корпоративную пенсионную программу как мотивирующую льготу в своих соц. пакетах. Это на 5% больше аналогичных показателей 2023 года.

Если рассматривать вакансии через призму профессиональных отраслей, то наибольшая динамика наблюдается в сфере PR и маркетинга. Именно тут число предложений с упоминанием пенсионных программ увеличилось в 8 раз! Также в лидерах — финансовая отрасль. В частности, речь идет о компаниях, которые занимаются управлением активами (рост почти в 5 раз). Также в промышленности — а именно в машиностроении (увеличение в 3 раза), в торговле — рост в 3 раза, нефтегазовой отрасли — в 2,9 раз, в лесной промышленности и деревообработке — в 2 раза.

В целом по стране число таких предложений с упоминанием корпоративной пенсионной программы по итогам первого полугодия превысило 61 тыс. Это на 4% больше, чем в первом полугодии 2023. В Москве работодатели стали предлагать работникам помощь по линии корпоративной пенсии на 25%. Сильнее всего взлетело число работодателей с предложениями корпоративной пенсии в Магаданской области (+114%), Ставропольском крае (+114%), в Тюменской области (+75%), Омской области (+63%). Также в список регионов-лидеров по РФ по росту предложений с корпоративной пенсией попала Удмуртия – в этом регионе работодатели стали на 42% чаще переводить работников на корпоративную пенсионную программу.

«Интересно, что среди регионов ПФО есть и такие, где, наоборот, число вакансий у предложением корпоративной пенсии уменьшилось по сравнению с прошлым годом. И сильнее всего эта тенденция прослеживается в Пензенской, Кировской, Ульяновской области, Чувашии, Мордовии, Марий Эл. Также отрицательный тренд наблюдается и в Саратовской и Оренбургской области. В данном случае мы понимаем, что работодатели из этих регионов урезают такой вариант поддержки для возрастных работников и случиться это могло по разным причинам, одна из которых – финансовая невозможность подобной поддержки со стороны работодателей. Другая причина – более индивидуальный подход к заботе о работниках, когда они сами могут выбрать соц. бонусы», - отмечает Альбина Султанова, директор hh.ru ПФО.

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