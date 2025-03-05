Самарские производители могут принять участие в конкурсе дизайна адаптивной одежды

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Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях», направленный на развитие адаптивной моды и поиска новых идей и технологий для создания одежды для людей с инвалидностью, объявил о старте приема заявок. Участие в проекте могут принимать модельеры, дизайнеры, производители и студенты, которые занимаются разработкой адаптивной одежды. Конкурс включает семь номинаций: «Мы – семья», «Спорт и активная жизнь», «Мирный образ защитника Отечества», «Старшее поколение», «Торжество», «Повседневный комфорт» и «Национальный костюм».

«Конкурс станет отличной площадкой для обмена идеями и технологиями, позволяющая создавать уникальные решения для улучшения качества жизни людей с особыми потребностями. Приглашаем самарских производителей принять участие в этом важном социальном проекте. Для них это возможность представить свои разработки на международной арене, наладить деловые связи с партнёрами из разных регионов и стран, а значит вывести свой бизнес на новый уровень», - отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Цель проекта — создать модели одежды, которые помогут людям с особыми потребностями выглядеть хорошо и чувствовать комфорт в повседневной жизни. Организаторы подчеркнули важность этого конкурса для адаптации и социализации ветеранов СВО, отметив, что проект ориентирован на производство удобной одежды для защитников.

«После возвращения к мирной жизни наши защитники хотят быть активными, а также хорошо выглядеть и чувствовать себя комфортно в специальной одежде с учетом особенностей их состояния. Поэтому проект «На крыльях», в основе которого лежат идеи равенства и заботы о героях СВО, очень востребован для их адаптации и социализации. Мы намерены развивать проект и дальше, чтобы предприятия по производству одежды появились в каждом регионе», – рассказала статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по форме на официальном сайте проекта до 30 марта – https://on-wings.ru/ . Ключевые мероприятия конкурса «На крыльях» пройдут в рамках Петербургского международного экономического форума – 2025. 18 июня состоится показ, в котором примут участие ветераны специальной военной операции и члены их семей, затем жюри определит победителей в номинациях. 19 июня в рамках ПМЭФ состоится панельная дискуссия о развитии адаптивной моды.

Важной частью конкурса «На крыльях» является международное сотрудничество, которое позволяет обмениваться опытом в поддержке людей с инвалидностью. В 2025 году в проекте примут участие представители Пакистана, Индии, Бразилии и других стран.

Конкурс проводит фонд «Защитники Отечества» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Минпромторга России, ВЭБ.РФ, Агентства стратегических инициатив и конкурса брендов «Знай наших».

Получить подробную информацию о мерах господдержки производители Самарской области могут в центрах «Мой бизнес» . Они работают в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.