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Самарские приставы проведут День единого приема 

9 ноября 2022 13:48
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Самарские приставы проведут День единого приема 

10 ноября 2022 года с 10:00 по 18:00 руководство Главного управления ФССП России по Самарской области, а также начальники районных отделений судебных приставов проведут День единого приема  по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении попадающих под частичную мобилизацию граждан, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их родственников, а также обращений указанных категорий граждан, связанных с возвратом просроченной задолженности кредиторам.

Обратиться по данным вопросам жители региона смогут как в ГУФССП России по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Урицкого,  д. 17, так и в структурные подразделения по месту жительства. Адреса районных отделений судебных приставов указаны на официальном сайте Главного управления (https://r63.fssp.gov.ru/contacts/).

Теги: Акценты Судебные приставы

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