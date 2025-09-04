Самарские предприниматели больше всех в России тратятся на бренд

166

Каждый пятый предприниматель в Самаре считает, что вкладываться в бренд обязательно для развития своего бизнеса. При этом свыше половины бизнесменов уверены, что люди больше ориентируются на марку во время покупок онлайн. Такими данными поделился Яндекс Маркет после опроса более 1200 самарцев, которые ведут свое дело в ритейле.

Бренд перестает быть только «внешней оболочкой» бизнеса и становится стратегическим инструментом: больше половины опрошенных (59%) уверены, что он напрямую влияет на продажи. Это самый высокий показатель в России. Респонденты отмечают, что успешная марка помогает сформировать стиль, с которым себя ассоциируют потребители (45%) и мотивирует их совершать повторные покупки (20%). Кроме того, бренд позволяет выделиться среди конкурентов — в этом уверен каждый пятый бизнесмен.

По мнению продавцов, потребители обращают внимание на марку особенно в интернете. Так, каждый второй уверен, что покупатели чаще смотрят на производителя, когда приобретают что-то онлайн. Больше всего это важно в категориях «красота и здоровье» (31%) и «электроника» (20%).

На фоне такой востребованности среди покупателей предприниматели активнее работают над брендингом. В 9 из 10 случаев они уже вкладываются в бренд или планируют это в ближайшем будущем. Каждый второй активно развивает марку, а еще четверть только начинают работу. При этом более половины бизнесменов (51%) считают, что построить узнаваемость легче именно в e-commerce. Бизнес использует разные инструменты для развития бренда. Больше всего респонденты вкладываются в логотипы и фирменный стиль (30%), оформление карточек товара (31%) и витрин продавцов на маркетплейсах (17%).

Что касается финансовых вложений, среди регионов России самарцы больше всех готовы тратить на брендинг. Чаще всего опрошенные планируют выделить на развитие бренда от 150 до 300 тыс. рублей в ближайшие шесть месяцев. Четверть готова дать до 150 тыс., каждый десятый — от 30 до 70 тыс., а около 8% — более 300 тыс. рублей. Если результат устроит, в 9 из 10 случаев опрошенные увеличат бюджет. В целом половина предпринимателей считают вложения в бренд важными для развития бизнеса.