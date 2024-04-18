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Самарские пожарные отработали действия по тушению условного пожара в гипермаркете «Мetro»

18 апреля 2024 16:10
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По тактическому замыслу учения, пожар возник на кровле здания в результате проведения ремонтных работ.

Вчера в гипермаркете «Мetro» состоялось показное пожарно-тактическое учение (ПТУ), в котором участвовали подразделения 3 пожарно-спасательного отряда.

В ходе учения самарские пожарные совместно с администрацией торгового центра и службами жизнеобеспечения города продемонстрировали отработку действий при возникновении пожара на объекте с массовым пребыванием людей.

По тактическому замыслу учения, пожар возник на кровле здания в результате проведения ремонтных работ.

После сработки системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения представители администрации объекта совместно с персоналом приступили к эвакуации людей. В пожарную охрану поступило сообщение о пожаре.

Пожары на объектах с массовым пребыванием людей опасны тем, что образуется сильное задымление и происходит быстрое распространение огня. Эвакуация затрудняется из-за большого скопления посетителей.

Прибывшие к месту вызова подразделения, звеньями газодымозащитной службы провели проверку всех помещений на наличие людей и приняли меры по тушению условного пожара.

Огнеборцы провели боевое развертывание с установкой автолестниц для подачи стволов на защиту путей эвакуации и тушение пожара, организовали прокладку рукавных линий для скорейшей ликвидации огня.

В короткие сроки условный пожар был потушен. Люди, находящиеся в здании, были вовремя эвакуированы.

С поставленными задачами личный состав 3 пожарно-спасательного отряда справился в полном объеме.

Всего в ПТУ было задействовано 5 единиц техники и 35 человек личного состава, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   пресс-служба облМЧС

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