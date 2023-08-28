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Самарские полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства в городе

28 августа 2023 10:25
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В Самаре полицейские провели масштабные мероприятия на территории Кировского и Красноглинского районов.

В Самаре полицейские провели масштабные мероприятия на территории Кировского и Красноглинского районов. Объектами проверки стали места массового пребывания граждан, в том числе развлекательные заведения в парке имени 50-летия Октябряи территория внутри жилой застройки в мкр Крутые Ключи.

В мероприятии участвовали сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре, полка патрульно-постовой службы полиции, участковые уполномоченный полиции при содействии бойцов спецподразделений ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Самарской области. Содействие в установлении нескольких мест возможного пребывания правонарушителей оказали жители областного центра.

По итогам рейда выявлено 69 правонарушений: 68 – по ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».  В отношении одного из посетителей увеселительного заведения полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации».

Решается вопрос о выдворении 8 лиц с территории Российской Федерации.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    ГУ МВД СО

 

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