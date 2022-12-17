Я нашел ошибку
Главные новости:
Каток на площади Славы будет работать всю зиму, ежедневно с 11:00 до 23:00. Вход - бесплатный.
Хоккеисты СШОР №1 первыми оценили новый каток у площади Славы
Объявлен желтый уровень опасности.
В  Самарской области ожидаются мокрый снег, ледяной дождь, туман, гололед
В Центре социального обслуживания населения Северного округа прошла конференция «Помогая другим - помогаем себе!».
Программы укрепления здоровья активно внедряют в организациях соцобслуживания населения региона
Педагоги поблагодарили полицейских за интересные и познавательные беседы.
Самарские полицейские провели уроки по безопасности дорожного движения для юных пешеходов
Стать участником Рождественского бала могут все, кто любит и хочет танцевать.
В областной научной библиотеке состоится бал-карнавал с «Рождественские забавы»
«К вопросу оставления бытового мусора на лестничных площадках либо у дверей квартир применяются те же требования пожарной безопасности»
Юрист предупредил о штрафе за оставленный возле двери мусор
Идет обустройство сквера имени Валерия Грушина.
В Новокуйбышевске реализуется Общественный проект «Бардовский сквер»
В «Роскосмосе» рассказали о текущей обстановке на МКС
В «Роскосмосе» рассказали о текущей обстановке на МКС
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 64.61
0.31
EUR 68.78
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре стартовал III всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО»
В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские полицейские провели уроки по безопасности дорожного движения для юных пешеходов

17 декабря 2022 16:24
215
Педагоги поблагодарили полицейских за интересные и познавательные беседы.

Полицейские Похвистнево вместе с общественниками при территориальном ОВД пригласили ЮИДовцев на экскурсию в отделение ГИБДД.

Сначала инспекторы провели для детей викторину на знание Правил дорожного движения для пешеходов. Мальчишки и девчонки отлично справились с заданием, нашли ответы на каверзные вопросы полицейских. Затем автоинспекторы напомнили, как и где правильно переходить дорогу, чем опасен выход из-за стоящих транспортных средств и игры вблизи проезжей части. Далее ребята смогли наглядно познакомиться с деятельностью сотрудников ОГИБДД, увидели, как работают специальные средства, состоящие на вооружении дорожно-патрульной службы. Ребята получили массу полезной информации в ходе непосредственного общения с сотрудниками полиции, узнали много нового о службе Госавтоинспекции.

Полицейские Приволжского района пришли в гости к ученикам младших классов. Они рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на дорогах, о том, какие опасности могут их подстерегать при переходе проезжей части, разобрали ситуации, из-за которых дети могут попасть в дорожно-транспортное происшествие. Также сотрудники полиции напомнили, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части дороги, а в темное время суток на дороге и условиях недостаточной видимости нужно обязательно носить на одежде световозвращатели.

В завершение встреч педагоги поблагодарили полицейских за интересные и познавательные беседы и отметили, что такие мероприятия помогают юным участникам дорожного движения не только познакомиться с профессией Госавтоинспектора, но и сформировать основные навыки безопасного поведения на дорогах и вблизи проезжей части, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров отметил задачи, которые стоят перед регионом в следующем году, и ответил на актуальные вопросы земляков.
16 декабря 2022  16:38
В прямом эфире Дмитрий Азаров ответил на актуальные вопросы жителей региона
460
Самарскому Союзу Молодежи исполняется 30 лет
16 декабря 2022  13:28
Самарскому Союзу Молодежи исполняется 30 лет
422
В Самаре открыли каток на площади Славы
16 декабря 2022  12:03
В Самаре открыли каток на площади Славы
375
в Самаре стартовала продажа хвойных деревьев
16 декабря 2022  11:55
В Самаре стартовала продажа хвойных деревьев
499
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
15 декабря 2022  10:20
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
626
Весь список