Самарские полицейские провели уроки по безопасности дорожного движения для юных пешеходов

215

Полицейские Похвистнево вместе с общественниками при территориальном ОВД пригласили ЮИДовцев на экскурсию в отделение ГИБДД.

Сначала инспекторы провели для детей викторину на знание Правил дорожного движения для пешеходов. Мальчишки и девчонки отлично справились с заданием, нашли ответы на каверзные вопросы полицейских. Затем автоинспекторы напомнили, как и где правильно переходить дорогу, чем опасен выход из-за стоящих транспортных средств и игры вблизи проезжей части. Далее ребята смогли наглядно познакомиться с деятельностью сотрудников ОГИБДД, увидели, как работают специальные средства, состоящие на вооружении дорожно-патрульной службы. Ребята получили массу полезной информации в ходе непосредственного общения с сотрудниками полиции, узнали много нового о службе Госавтоинспекции.



Полицейские Приволжского района пришли в гости к ученикам младших классов. Они рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на дорогах, о том, какие опасности могут их подстерегать при переходе проезжей части, разобрали ситуации, из-за которых дети могут попасть в дорожно-транспортное происшествие. Также сотрудники полиции напомнили, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части дороги, а в темное время суток на дороге и условиях недостаточной видимости нужно обязательно носить на одежде световозвращатели.



В завершение встреч педагоги поблагодарили полицейских за интересные и познавательные беседы и отметили, что такие мероприятия помогают юным участникам дорожного движения не только познакомиться с профессией Госавтоинспектора, но и сформировать основные навыки безопасного поведения на дорогах и вблизи проезжей части, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО