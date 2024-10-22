Самарские полицейские провели для юных динамовцев соревнования по мини-футболу

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В спортивном комплексе Самарской региональной организации «Динамо», в рамках Спартакиады ГУ МВД России по Самарской области с целью повышения уровня физической подготовки, пропаганды здорового образа жизни и формирования позитивного имиджа сотрудников внутренних дел прошло Открытое первенство «Юных динамовцев» по мини-футболу.



В спортивном мероприятии приняли участие 90 ребят из девяти коллективов физической культуры. Каждая команда достойно выступила на поле, и все спортсмены показали высокий уровень мастерства.



В результате упорной борьбы призовые места распределились следующим образом:



1 место – команда Тольяттинской городской организации «Динамо»;



2 место – команда Поволжского государственного колледжа;



3 место – команда Лицея Государственной службы и правоохранительных органов.



Призеры и победители получили заслуженные кубки, медали и дипломы.



Старший инспектор – методист Тольяттинской городской организации «Динамо» Наталья Лисько отметила: «Наши чемпионы- профессиональные спортсмены по футболу, воспитанники спортивной школы и их всегда отличало стремление к победе», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО