Самарские полицейские провели для юных динамовцев соревнования по мини-футболу

В спортивном комплексе Самарской региональной организации «Динамо», в рамках Спартакиады ГУ МВД России по Самарской области с целью повышения уровня физической подготовки, пропаганды здорового образа жизни и формирования позитивного имиджа сотрудников внутренних дел прошло Открытое первенство «Юных динамовцев» по мини-футболу.
В спортивном мероприятии приняли участие 90 ребят из девяти коллективов физической культуры. Каждая команда достойно выступила на поле, и все спортсмены показали высокий уровень мастерства.
В результате упорной борьбы призовые места распределились следующим образом:
1 место – команда Тольяттинской городской организации «Динамо»;
2 место – команда Поволжского государственного колледжа;
3 место – команда Лицея Государственной службы и правоохранительных органов.
Призеры и победители получили заслуженные кубки, медали и дипломы.
Старший инспектор – методист Тольяттинской городской организации «Динамо» Наталья Лисько отметила: «Наши чемпионы- профессиональные спортсмены по футболу, воспитанники спортивной школы и их всегда отличало стремление к победе», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: пресс-служба ГУ МВД СО