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Самарские полицейские провели для юных динамовцев соревнования по мини-футболу

22 октября 2024 19:23
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Призеры и победители получили заслуженные кубки, медали и дипломы. 

В спортивном комплексе Самарской региональной организации «Динамо», в рамках Спартакиады ГУ МВД России по Самарской области с целью повышения уровня физической подготовки, пропаганды здорового образа жизни и формирования позитивного имиджа сотрудников внутренних дел прошло Открытое первенство «Юных динамовцев» по мини-футболу. 
 
В спортивном мероприятии приняли участие 90 ребят из девяти коллективов физической культуры. Каждая команда достойно выступила на поле, и все спортсмены показали высокий уровень мастерства. 
 
В результате упорной борьбы призовые места распределились следующим образом: 
 
1 место – команда Тольяттинской городской организации «Динамо»; 
 
2 место – команда Поволжского государственного колледжа; 
 
3 место – команда Лицея Государственной службы и правоохранительных органов. 
 
Призеры и победители получили заслуженные кубки, медали и дипломы. 
 
Старший инспектор – методист Тольяттинской городской организации «Динамо» Наталья Лисько отметила: «Наши чемпионы- профессиональные спортсмены по футболу, воспитанники спортивной школы и их всегда отличало стремление к победе», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

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