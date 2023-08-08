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Самарские полицейские провели для детей мероприятие в библиотеке

8 августа 2023 22:01
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Самарские полицейские провели для детей мероприятие в библиотеке

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции отдела полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по г. Самаре и общественники провели профилактическое мероприятие на базе Самарской областной детской библиотеки для юных читателей и их родителей.

Полицейские напомнили малышам о правилах безопасного поведения дома и на улице, а также о том, как нужно вести себя при общении с незнакомыми людьми, обратившимся с какой-либо просьбой.

Сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних Ольга Селиверстова попросила детей выучить наизусть домашний адрес, номер телефона родителей для связи со взрослыми. Участковые уполномоченные полиции Алина Храмова и Ирина Шитлова в ходе обсуждения просмотренных профилактических видеороликов акцентировали внимание ребят на необходимость ставить в известность старших о том, куда они собираются идти, в обязательном порядке брать с собой телефон и не задерживаться на улице до позднего времени. При общении с незнакомыми людьми - вести себя насторожено, ни в коем случае не выполнять их просьбу, и никуда не уходить с ними. Кроме того, детям еще раз напомнили о Правилах дорожного движения.

Сотрудники библиотеки с представителем Общественного совета при Управлении МВД России по г. Самаре Юрием Силантьевым обсудили с детьми и их родителями правила безопасности в Интернете, в том числе при установке различных приложений на сотовый телефон. Обращаясь к родителям, общественник и работники учреждения подчеркнули, что Интернет играет важную роль в жизни детей. Ребята каждый день все больше времени проводят в сети - играют, общаются, обучаются, поэтому особое значение приобретает информационная безопасность подрастающего поколения. Также выступающие призвали маленьких слушателей быть осторожными при участии в онлайн-играх.

В конце мероприятия родители малышей, делясь впечатлениями от встречи, выразили надежду на продолжение подобных уроков безопасности.

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