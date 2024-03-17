Самарские полицейские познакомили учащихся с работой экспертно-криминалистического центра

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Сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия, экскурсии и встречи направленные на формирование правовой культуры и ориентирование в выборе профессии.



Так, учащиеся полицейского класса школы № 1 «Образовательный центр» поселка городского типа Смышляевка побывали на экскурсии в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области.



Начальник экспертно-криминалистического центра областного главка полиции Сергей Ямилов познакомил гостей со структурой подразделения, а также рассказал о различных видах экспертиз.



Ребята увидели, как изымают следы пальцев рук и как работает база, в которой происходит автоматизация процессов обработки дактилоскопической информации. Далее учащиеся узнали о том, как баллистическая экспертиза и биологические исследования помогают в раскрытии преступлений, и узнали, что такое исследование ДНК. Полицейские рассказали об особенностях медико-биологической экспертизы.



Общественники разъяснили порядок и условия поступления на службу в органы внутренних дел и учебные заведения МВД России, а также проинформировали о льготах, компенсациях и социальных гарантиях, предусмотренных для сотрудников полиции. Особое внимание было уделено требованиям к абитуриентам, преимуществах обучения в ведомственных образовательных учреждениях.



В свою очередь, ребята поблагодарили полицейских и общественников за прекрасную экскурсию и выразили готовность вернуться в подразделения после окончания учебы.