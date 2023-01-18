Самарские полицейские исполнили новогоднее желание юного жителя области

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В рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» сотрудники полиции и общественники помогают осуществлять мечты детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 5-летний Андрей из Смышляевки, который борется с серьезным заболеванием, в этот Новый год попросил у Деда Мороза сладкий подарок и мягкую игрушку.

В гости к мальчику прибыл заместитель начальника ОМВД России по Волжскому району – начальник ОРЛС (отделение по работе с личным составом) территориального ОВД подполковник полиции Александр Кондрашкин. Подполковник полиции тепло поздравил Андрея с прошедшими праздниками, пожелал ему здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех желаний и вручил мальчику сладкий подарок и плюшевого мишку.

Андрей был очень рад приезду гостей и долгожданным подаркам. Мама мальчика искренне поблагодарила подполковника полиции за неравнодушие, заботу, внимание и возможность воплотить в жизнь новогоднее желание сына, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО