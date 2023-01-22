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Самарские полицейские и общественники еще раз напомнили об удобстве использования госуслуг

22 января 2023 13:30
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Самарские полицейские и общественники еще раз напомнили об удобстве использования госуслуг

В рамках работы по популяризации государственных услуг заместитель начальника МО МВД России «Клявлинский» капитан внутренней службы Сергей Тамашов вместе с представителем общественного совета при территориальном ОВД Валерием Николаевым провели среди посетителей отделения по вопросам миграции акцию «Госуслуги – это просто и удобно!».


Полицейский и общественник проинформировали граждан об услугах, предоставляемых миграционным пунктом в электронном виде; рассказали о том, как быстро и просто получить необходимые документы, воспользовавшись сервисом Госуслуги; наглядно продемонстрировали, как зарегистрироваться на портале, завести «Личный кабинет» и подать необходимое заявление. Валерий Николаев подчеркнул, что такой способ не просто помогает сэкономить время, а также дает возможность получить необходимую услугу, не выходя из дома.
В завершение мероприятия полицейский и общественник ответили на интересующие вопросы и вручили каждому универсальную карту-путеводитель с QR-кодом, разработанную при поддержке Общественного совета, информирующую о государственных услугах, предоставляемых службами и подразделениями ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские отметили, что для получения информации нужно будет всего лишь отсканировать QR-код на смартфоне и перейти по предложенной ссылке в специальный раздел (https://63.мвд.рф/citizens/gosuslugi/prosto-dostupno) официального сайта ГУ МВД России по Самарской области, где специалист подробно расскажет, как получить государственную слугу по линии МВД России просто и доступно.

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