Самарские пенсионеры могут получить электронное свидетельство через Госуслуги

Социальный фонд России ввел в обращение электронное свидетельство пенсионера. Это следующий шаг в масштабной программе по цифровизации социальной сферы, призванной сделать получение льгот и услуг максимально простым и удобным. Новое электронное свидетельство с QR-кодом стало полноценной альтернативой привычному пластиковому документу и доступно в личном кабинете на портале Госуслуги.

Главное удобство нововведения в том, что для получения цифрового свидетельства пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на Госуслугах. Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии.

«Благодаря замене традиционного пластикового свидетельства пенсионера на электронное, подтверждение права на услуги и льготы стало еще удобнее и проще. Теперь это можно сделать в любой момент с помощью мобильного телефона — достаточно зайти на портал Госуслуг. Новое электронное свидетельство с QR-кодом отображается в личном кабинете гражданина», — сказала управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Ранее выданные пластиковые пенсионные свидетельства остаются действительными и не требуют замены. Те, кто не хочет пользоваться QR-кодом, могут, как и раньше, получить пластиковое свидетельство пенсионера в клиентской службе Отделения СФР по Самарской области.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения фонда в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.