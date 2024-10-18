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Самарские организации приглашаются к участию в Международном форуме по безопасности и охране труда

18 октября 2024 13:21
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Самарские организации приглашаются к участию в Международном форуме по безопасности и охране труда

С 10 по 13 декабря 2024 года в Москве на территории МВЦ «Крокус Экспо» пройдет 28-я Международная специализированная выставка - форум «Безопасность и охрана труда». Организаторы мероприятия: Минтруд России, Минпромторг России, Минздрав России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Роструд, Социальный Фонд России, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, РСПП, ФНПР, Госкорпорации «Ростех» и «Росатом, ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОК «РУСАЛ» и другие крупнейшие компании России.

В 2024 году ключевой задачей форума БИОТ станет выработка практических решений в сфере обеспечения безопасности в условиях возникновения новых рисков с целью сбережения трудовых ресурсов и населения страны. Выставка-форум является крупным мероприятием в сфере охраны труда и промышленной безопасности, масштабной площадкой для обмена идеями, изучения передового опыта, дружеского и делового общения, поиска технологичных способов достижения нулевого травматизма на производстве и в повседневной жизнедеятельности человека для продвижения культуры безопасности.

Узнать более подробную информацию о событии можно на сайте https://biot-expo.ru/, а также по телефону: +7 (495) 789-93-20. Участие в БИОТ бесплатное.

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