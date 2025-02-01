Самарские малыши помогли сотрудникам ГАИ призвать водителей к соблюдению ПДД

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Автолюбителям напомнили о важности безопасной перевозки детей.

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области ведут активную профилактическую работу с участниками дорожного движения, особое внимание уделяя безопасности юных жителей региона.

Так, в Шенталинском районе, полицейские провели акцию «Пристегнись сам – пристегни ребёнка!»

Мероприятие проходило при участии воспитанников детского сада. Госавтоинспекторы совместно с маленькими помощниками напомнили автолюбителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Малыши обратились к водителям, подчеркнув, что взрослые в ответе за жизнь и здоровье юных пассажиров и призвали обязательно использовать ремни безопасности.

Полицейские, в свою очередь, подчеркнули, что дети должны перевозиться в салоне автомобиля исключительно с применением детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

В завершение мероприятия сотрудники отделения Госавтоинспекции призвали водителей серьезно относиться к безопасности детей и строго соблюдать Правила дорожного движения.