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Самарские лесники потушили 15 лесных пожаров этой весной

5 июня 2025 15:11
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Также лесные пожарные более 30 раз выезжали на тушение сопредельных территорий, чтобы не допустить перехода огня в лес.

По итогам прохождения весеннего сезона лесопожарные бригады министерства природных ресурсов Самарской области ликвидировали 15 пожаров на землях лесного фонда на общей площади более 18 гектаров. Также лесные пожарные более 30 раз выезжали на тушение сопредельных территорий, чтобы не допустить перехода огня в лес. С этого года охрана лесов от пожаров ведется в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие».

«Благодаря своевременному обнаружению возгораний по видеомониторингу, патрулированию лесной охраны и оперативной локализации пожаров, оперативность тушения составила 100%», – прокомментировал руководитель департамента лесного хозяйства минприроды региона Павел Мельников.

Всего в Самарской области 17 пожарно-химических станций. Информация о любом природном возгорании поступает в региональную диспетчерскую службу, которая находится в составе центральной пожарно-химической станции в п. Волжский.  Служба круглосуточно ведет сбор и учет информации о лесопожарной обстановке в лесах региона, координирует действия лесопожарных формирований. Наблюдение ведется с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза и региональной системы, состоящей из 45 управляемых видеокамер с лицензионной программой «Лесохранитель». Камеры установлены на специальных вышках и имеют обзор 360 градусов. В ближайшее время будут дополнительно установлены ещё 10 камер.

«Программа видит любое задымление и даёт сигнал. Наш оператор смотрит, где зафиксирован дым. При возгорании в лесном фонде или на сопредельной территории информация сразу передается начальнику ближайшей ПХС и главному лесничему, который является руководителем штаба лесных пожаров на своей территории. А если есть задымление, но нет угрозы лесному фонду, информация передается в ЕДДС и МЧС. Оперативно работаем со всеми службами», – прокомментировал директор ГБУ СО «Самаралес» Сергей Логунов.

Все лесопожарные формирования региона укомплектованы необходимой техникой. Благодаря национальному проекту «Экология» и поддержке Правительства Самарской области в оснащении лесного хозяйства теперь 178 единиц техники и более 700 — оборудования. В парке техники есть пожарные автоцистерны, малые лесопатрульные комплексы, тракторы, мульчеры, тралы для доставки техники к месту тушения, пожарный катер, вахтовый автобус и прочее оборудование, применяемое в ликвидации лесных пожаров. В 2025 году в оснащение лесопожарных бригад поступили 13 БПЛА, в ближайшее время ожидается закупка ещё 2 единиц. 

 

Фото:    Минприроды Самарской области

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