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Самарские лесники получили самую крупную партию техники за последние 10 лет

7 февраля 2025 19:40
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Специализированная техника распределена во все 16 лесничеств Самарской области, расположенных в 27 муниципальных образованиях.

В пятницу, 7 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев передал представителям государственных учреждений «Самарские лесничества» и «Самаралес» новую лесопатрульную, лесопожарную и лесохозяйственную технику.

Всего в подведомственные министерству природных ресурсов и экологии Самарской области ГБУ СО «Самаралес» и ГКУ СО «Самарские лесничества» было поставлено 62 единицы техники за счет средств областного бюджета на сумму более 122 млн рублей - автомобили «Нива», малые лесопатрульные комплексы на базе «УАЗ», тракторы, тягачи. Это самая крупная поставка за последние 10 лет.

Техника предназначена для охраны лесов от пожаров, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства, для расчистки лесных площадей и обработки почвы, обустройства лесных дорог, проведения санитарных рубок и лесопосадочных работ. На автомобилях будет проводиться систематическое патрулирование территории лесного фонда по маршрутам патрулирования общей протяженностью более 12 тысяч км на площади 590 тысяч га, а также доставка специалистов к местам проведения обследования лесов, мониторинг пожарной безопасности лесов, их противопожарное обустройство, лесовосстановление и другие лесохозяйственные мероприятия.

Специализированная техника распределена во все 16 лесничеств Самарской области, расположенных в 27 муниципальных образованиях.

Глава региона подчеркнул: чтобы оберегать леса, нужны, помимо спецтехники, беспилотная составляющая и программное обеспечение. «Такую программу технологического дооснащения мы сделаем, там будет акцент на наших отечественных продуктах», - сообщил он.

Также Вячеслав Федорищев дал поручение министру природных ресурсов и экологии Самарской области Артему Ефимову обеспечить повышение на 20% заработной платы всем специалистам лесной службы. «Важно понимать: это не только и столько чтобы удержать в отрасли профессионалов, это еще чтобы привлечь специалистов на разные направления», - пояснил он решение.

Еще одно поручение касалось повышения квалификации сотрудников. «По технологиям беспилотной составляющей личный состав нужно дообучать, чтобы коллеги могли работать не только с такой техникой, но и с той, которая позволяет с воздуха оценивать ситуацию и реагировать. Такую внутреннюю программу повышения квалификации сделайте, чтобы в течение года всех, кто хочет и кому необходимо, дообучить», - поручил он министру.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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