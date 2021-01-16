Самарские коммунисты проиграли суд против губернатора

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В пятницу, 15 января, в Самарском областном суде завершились слушания по иску представителей регионального отделения КПРФ. Они требовали признать недействительным постановление губернатора Самарской области о введении ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

По словам истцов, проведение массовых мероприятий в Самарской области ограничили 16 марта 2020 года. Под запрет попали как культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, так и митинги и пикеты. Однако, как считают коммунисты, запреты не распространялись на военный парад, который проводили 24 июня, голосование по поправкам к Конституции, а также концерты, посвященные Дню города в Самаре и Тольятти. Члены КПРФ сообщают, в этих мероприятиях участвовали тысячи людей, в том числе и те, кто входит в группу риска, пишет 63.ру.

Истцы считают, что ограничения, которые ввели в регионе, противоречат Конституции и федеральным законам. По их словам, глава региона мог ввести правила поведения при проведении массовых мероприятий, например — обязать носить маску или соблюдать социальную дистанцию, а запрещать собрания он не должен был.

В начале сентября в областную инстанцию поступило сразу два иска от коммунистов. И в конце октября 2020 года их объединили в одно производство, а слушания начали заново. Через несколько месяцев судья Татьяна Родина озвучила свое решение.

— Служители Фемиды отказались признавать недействительными постановление губернатора. Планируем дождаться мотивированного решения и после этого примем решение, что делать дальше, — пояснил депутат губернской думы от КПРФ Михаил Матвеев.

Режим самоизоляции в Самарской области действует до сих пор. В пятницу, 15 января, глава региона продлил ограничения для граждан старше 65 лет. Они продлятся до конца месяца.

Фото: Pixabay.com