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Самарские герои премии «Страну меняют люди» - как проекты региона меняют будущее России

23 июля 2025 11:56
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Самарские герои премии «Страну меняют люди» - как проекты региона меняют будущее России

В Москве состоялось награждение лауреатов первой национальной премии «Страну меняют люди», учреждённой Агентством стратегических инициатив (АСИ) по поручению Президента России Владимира Путина. Среди тысячи номинантов со всей страны — яркие представители Самарской области, чьи проекты уже несколько лет вносят вклад в развитие туризма, образования и патриотического воспитания.

В числе победителей — социально-образовательный проект «Вагон Знаний», созданный командой энтузиастов из Самары. Его авторы — Инна Гаврилова, Ольга Шандуренко и Ирина Блинова — разработали уникальный формат детских образовательных путешествий на поездах, который уже 7 лет объединяет школьников, студентов и туроператоров из разных регионов.

Проект признан лучшей практикой социально-экономического развития АСИ ещё в 2018 году. За годы работы в нём приняли участие тысячи детей, а география маршрутов расширилась до 20 регионов России. В основе — живые уроки истории, реконструкции и интерактивные программы, которые делают путешествия незабываемыми.

«Эта награда — признание не только нашей команды работников Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания», но и всех, кто работает в проекте: туроператоров, реконструкторов, студентов-волонтёров. «Вагон Знаний» доказал: даже одна идея может изменить подход к образовательному туризму в стране», — говорит Инна Гаврилова.

Не менее значимый проект — «Промышленный туризм» Сергея Рыжова — начался в Самаре и вырос до всероссийского масштаба. Благодаря его команде более 2000 предприятий в 82 регионах открыли свои двери для экскурсий, показывая, как создаются привычные вещи — от продуктов питания до высокотехнологичных механизмов.

В рамках реализации проекта впервые в России было разработано более 1500 экскурсионных маршрутов на российские предприятия, создан агрегатор по промышленному туризму promtourism.ru и открыты 5 центров компетенций промышленного туризма. По данным АСИ, в результате реализации проекта в 2024 году туристический поток на российские предприятия достиг 2 000 000 человек.

Как признаётся Сергей Рыжов, успех стал возможен благодаря слаженной работе многих людей: Натальи Кисельниковой, разработавшей методологию, Алевтины Золотаревой, добавившей коммуникационные решения, и поддержке Агентства стратегических инициатив.

«За каждым из 82 регионов стоят люди: люди, которые курируют региональные команды, люди, которые создают экскурсии на предприятиях, люди, которые генерируют проекты и вышли уже далеко за рамки просто промышленных туров. Все эти люди, благодаря большой экосистеме, обмениваются опытом, делятся лучшими практиками, и вместе мы формируем контур продвижения промышленности как внутри страны, так и за ее пределами. Огромная честь получить эту награду и огромный вызов развивать этот проект дальше, показывая, что все в нашей стране со смыслом, с перспективой, с потенциалом. И все в нашей стране благодаря людям, которые в ней живут», — говорит Сергей Рыжов.

Также среди лауреатов Анастасия Кнор, директор фонда «Том Сойер Фест-Наследие», которая вместе с волонтёрами возвращает к жизни исторические здания, сохраняя культурное наследие Самары.

Особые слова благодарности звучали в адрес тех, кто помогает участникам специальной военной операции и их семьям.

Напомним, от Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества» победителями стали ветеран СВО, социальный координатор филиала Сергей Алексеев, мама погибшего участника СВО, награжденного орденом Мужества, Елена Михайлова, ветеран СВО Евгений Радаев и руководитель благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова.

Сергей Алексеев — выпускник первого потока «Школы героев», кадровый офицер, ветеран СВО и социальный координатор Самарского филиала Фонда «Защитники Отечества». Сергей Михайлович добровольцем отправился на специальную военную операцию, получил тяжёлое ранение и контузию, награждён медалью «За отвагу». Сегодня он активно вовлекает ветеранов в военно-патриотическую работу, является членом клуба «ПАТРИОТЫ» и автором литературных произведений об СВО. Прошел обучение по программе «Школа героев», которая реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и является продолжением президентской – «Время героев». На премию Сергей представил проект «Уроки истории от СВОих», направленный на сохранение памяти о подвиге российских воинов.

«Для меня это оценка моей работы — помощь в возвращении участников СВО и их близких к мирной жизни. Приятно осознавать, что ты делаешь важное дело, и это ценят», — поделился ветеран спецоперации.

Премия «Страну меняют люди» стала не просто наградой, а признанием того, что настоящие изменения начинаются с инициативы отдельных людей. Как отметил в своём обращении Президент России Владимир Путин, именно такие проекты создают основу для развития страны и объединяют общество. Самарские лауреаты доказали: даже локальные идеи способны вырасти в общенациональные практики, если за ними стоят целеустремлённые и неравнодушные люди. Сегодня эти проекты — не просто успешные истории, а пример того, как можно менять жизнь вокруг себя к лучшему.

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