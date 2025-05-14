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Самарские четвероклассники инициировали акцию «Выпускной во благо»

14 мая 2025 13:07
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Самарские четвероклассники инициировали акцию «Выпускной во благо»

4 «Г» класс МБОУ Школы №90 г.о. Самара стал инициатором акции «Выпускной во благо». Суть акции в том, чтобы не просто отпраздновать замечательное событие, но и сделать доброе дело. 

«Все четыре года учебы мы участвовали в акции «Дети вместо цветов», поддерживали самые разные благотворительные инициативы, - говорит председатель родительского комитета, член Союза журналистов России, писатель Мария Пашинина. – И завершить начальную школу тоже решили большим добрым делом».

Родители класса договорились с двумя самарскими благотворительными сообществами – «Родные люди» и «Доверие». В обоих помогают женщинам с детьми, попавшим в сложную жизненную ситуацию. И в обоих ежемесячно собирают продукты для помощи таким семьям. Набор нехитрый: крупы, сахар, мука, консервы, чай, кофе, какао, молочные продукты, овощи, яйца, детское питание.

Именно этим сообществам и именно так предлагают помочь четвероклассники.

«У нас не будет банкета, и мы не идем в кафе, - улыбаются ученики. – Зато сможем накормить тех, кто в этом нуждается. Спасибо нашему классному руководителю Юлии Николаевне Гуркиной, которая научила нас делать добрые дела».

Для всех участников 4 класс приготовил благодарности, которые будут отправлены электронном виде.

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