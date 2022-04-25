Самарские автолюбители смогут ездить с просроченными правами?

54

5 миллионов водительских удостоверений в России будут автоматически продлены на 3 года.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Мера распространяется на документы, срок действия которых истекает в период с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Само водительское удостоверение теперь менять не нужно. Все данные обновятся автоматически.

При проверке документов сотрудники ГИБДД будут сверять их по базе.

Продление прав освободит от нагрузки предприятия транспортной сферы, упростит логистику товаров по стране. Кроме того, эта мера освободит водителей от необходимости ездить в ГИБДД и менять документ.

«Я думаю, что это очень удобно и выгодно. Считаю это абсолютно нормальной практикой, дать автолюбителям отсрочку в замене водительских удостоверений. Это позволит им сэкономить личное время и разгрузить сотрудников регистрационно-экзаменационных отделов, - говорит заведующий кафедрой высшего водительского мастерства и экстремального вождения при Самарской ОТШ «ДОСААФ России» Николай Борисенков. - Но гражданам стоит помнить, что за эти три года отсрочки, могут измениться правила прохождения медицинской комиссии, которая необходима при замене прав. Возможно, добавятся какие-то новые требования, изменятся цены. И поэтому, если есть реальная возможность поменять права сейчас, я думаю, стоит это сделать. Тем более, что сейчас процесс замены водительского удостоверения не занимает много времени. Сделать это можно, в том числе, через портал Госуслуг».

Помимо водительских удостоверений нововведение распространяется на диагностические карты. Для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, действие таких карт будет продлено на 12 месяцев. По предварительным оценкам, мера затронет около 600 организаций.

Им удастся сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур, что крайне важно в сложившейся экономической ситуации.