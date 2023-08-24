Самарские артисты завершают гастрольный тур в Луганскую народную республику

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Гастроли проходят с 15 по 25 августа 2023 года. В гости к участникам СВО отправился Эстрадный вокальный коллектив группа «Музыкальный центр АВТОКЛУБ». Артисты из Волжского района Самарской области представили программу «Песни волжской земли».

Коллектив проводит концерты в Луганской Народной Республике в составе агитационно-пропагандистской бригады Центрального военного округа.

Зрители очень тепло воспринимают концерты, подпевают нашим артистам и горячо поблагодарят их за выступления.

Своими песнями и творческими номерами самарцы поднимают настроение мирным жителям и боевой дух военнослужащим.

фото: минкульт СО